Desperté de la mentira, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Desperté de la mentira es un drama en donde una mujer renace justo después de que es traicionada por su esposo y hermano, que fueron manipulados por una mujer malvada.

¿De qué trata Desperté de la mentira?

Desperté de la mentira sigue la historia de Patricia Águila, una mujer que falleció de manera trágica en su vida pasada, después de sr traicionada por su propio esposo, quien prefirió creerle a otra antes que a ella.

Desperté de la mentira ı Foto: Especial

Es así que muere, pero revive justo antes de su cena de compromiso, lo que le da la oportunidad de cambiar su destino, al aparecer antes de comprometerse con el hombre que la traicionó.

Es así como se alza contra Susana, la mujer que provocó que tanto su esposo como su hermano le dieran la espalda, para convertirse en quien triunfó al final.

¿Dónde ver Desperté de la mentira?

La serie cuenta con un total de 60 episodios que puedes ver a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver de manera gratuita los primeros 12 capítulos antes que tener que comprar el resto.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en plataformas como Dailymotion, donde encontrarás la historia completa en formato de película al buscarla por su nombre en inglés. Los dos nombres por los que la encuentras son She Who Outplayed Them All y Well, I Dumped the Groom!

Otras series

El largo, largo camino para recuperarla: Isabela Solís era una humilde pescadera que se casa por conveniencia con Leonardo Sáenz que es presidente del Grupo Sáenz. Ella ganó su confianza con rumores y halagos, hasta que ambos confesaron sus sentimientos. Pero tras un golpe en la cabeza, Isabela recuperó la memoria y olvidó por completo a Leonardo.

Ese gigoló guapísimo es mi esposo (Mi amor, ¿qué tal si tenemos otro bebé?): Renata Ledesma planeó usar un embarazo para recuperar la empresa de su madre. En un club, eligió a Julián Morales, sin saber que él era el hombre más rico de Espenada y que estaba sufriendo amnesia. Por accidente, terminaron viviendo juntos. Lo que Renata nunca imaginó era que Julián siempre había estado enamorado de ella.

Amor Deslumbrante: Presidente Diego en Búsqueda Dulce:Alba Cruz y Lux Suárez llevan tres años de casados, se casaron sin verse ni una sola vez y muy pocas personas supieron de este compromiso. Por las noches, Alba es la esposa del gerente, se la pasa descansando en la lujosa hacienda de Lux, consintiendo su perro, y recostada en el sofá que él mismo diseñó y encargo.