Amor Deslumbrante: Presidente Diego en Búsqueda Dulce, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Amor Deslumbrante: Presidente Diego en Búsqueda Dulce sigue la historia de una pareja donde ella tiene una doble vida y él es su protector en ambas. Se trata de un drama de romance y amor.

¿De qué trata Amor Deslumbrante: Presidente Diego en Búsqueda Dulce?

Amor Deslumbrante: Presidente Diego en Búsqueda Dulce sigue la historia de Alba Cruz y Lux Suárez, quienes llevan tres años de casados, se casaron sin verse ni una sola vez y muy pocas personas supieron de este compromiso.

Amor Deslumbrante: Presidente Diego en Búsqueda Dulce ı Foto: Especial

Por las noches, Alba es la esposa del gerente, se la pasa descansando en la lujosa hacienda de Lux, consintiendo su perro, y recostada en el sofá que él mismo diseñó y encargo. Pero durante el día, ella es su empleada, dependiendo de un miserable sueldo y teniendo que tragarse su orgullo y ser esclavizada por él.

Sin embargo, aunque él es el único que puede mostrarle su desaprobación, los demás no pueden. Si alguien la insulta, él la defiende; si alguien la intimida, él los enfrenta y los hace pagar por el agravio. Todos comienzan a notar poco a poco que Lux trata a Alba de una manera especial, como su hermano mayor, pero aún diferente, porque siempre se comportaba tan dulce e indulgente con ella.

A pesar de haber dejado atrás su vida de matón, ¡por ella había decidido a volver ser decidido y despiadado!Por otro lado, también hay quienes notan algo un poco incongruente en Alba, como el hecho de que, siendo de una familia bastante ordinaria, siempre lleva puesta joyas que valen millones.

Esto despierta la envidia de algunos que se atrevían a insinuar que su “sugar daddy” debía ser bastante rico, A lo que ella replicaba: Lo siento, ¡pero estas joyas son de una marca que yo misma creé!”

¿Dónde ver Amor Deslumbrante: Presidente Diego en Búsqueda Dulce?

La serie cuenta con un total de 88 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 11 capítulos de la historia de manera gratuita antes de tener que comprar el resto.

Como alternativa, puedes encontrar también el drama por alguno de sus nombres en inglés, The Secret Wife: By Day His Employee, By Night His Queen o Jude’s Sweet Pursuit, disponible en formato de película en sitios como Dailymotion o YouTube.

