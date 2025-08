La Reina Contraataca con Tres Magnates, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical La Reina Contraataca con Tres Magnates sigue la historia de una mujer que es traicionada por su amado, pero se encuentra respaldada por tres poderosos pretendientes.

¿De qué trata La Reina Contraataca con Tres Magnates?

La Reina Contraataca con Tres Magnates sigue la historia de Molly, una mujer que está rodeada de tres pretendientes poderosos. Ellos son el hombre más rico del mundo, un doctor genio y un padrino de la mafia.

La Reina Contraataca con Tres Magnates? ı Foto: Especial

A pesar de ello, el corazón de ella pertenecía a su salvador, Dante. Planeaba proponerle matrimonio después de la fiesta de cumpleaños de su abuela, pero descubrió que Dante se había casado con su hermana.

Cuando su familia empezó a maltratarla, sus tres pretendientes poderosos llegaron justo a tiempo para salvarla.

¿Dónde ver La Reina Contraataca con Tres Magnates?

La serie cuenta con 73 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 7 capítulos gratis antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, The Queen Strikes Back with Three Tycoons en plataformas como Dailymotion o YouTube, donde puedes ver la historia completa en formato de película.

Otras series

La Novia Chismosa y el General que Lee Mentes: Isabel Luján, la genia del Instituto del Futuro, murió repentinamente y despertó convertida en la prometida del general Leonardo Yáñez. Él era el gran villano de inicios del siglo XX. Si bien ella trató de mantenerse al margen en la historia, tratando de ser dócil, ganar dinero y cederle el lugar a la novena concubina en cuanto esta apareciera.

Matrimonio equivocado, persona adecuada: La abuela de Sandra Suárez se enfermó y fue hospitalizada, por lo que ella necesita de manera desesperada el lograr reunir el dinero que necesita para cuidarla. Por ello, aceptó casarse a cambio de dinero, pero por error se casó con la persona equivocada: José Huerta, el heredero del Grupo Huerta.

Mi Poderosa Compañera Infantil: Mario Pérez era un prodigio de los negocios que ganó fama en Wall Street a los 18 años de edad y a los 21, regresó a su país para fundar una asociación a su nombre. De manera inesperada, una traición familiar lo llevó a ocultar su identidad y trabajar como repartidor. En medio de un desamor y un intento de asesinato, su salvadora de la infancia, Clara Ortiz, reaparece y se involucra en su vida.