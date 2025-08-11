Ese gigoló guapísimo es mi esposo, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La historia en formato vertical que tiene el nombre de Ese gigoló guapísimo es mi esposo o Mi amor, ¿qué tal si tenemos otro bebé? es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que decide utilizar un embarazo con la intención de recuperar la empresa de su papá.

¿De qué trata Ese gigoló guapísimo es mi esposo?

Ese gigoló guapísimo es mi esposo o Mi amor, ¿qué tal si tenemos otro bebé? sigue la historia de Renata Ledesma, quien planeó usar un embarazo para recuperar la empresa de su madre.

Ese gigoló guapísimo es mi esposo ı Foto: Especial

En un club, eligió a Julián Morales, sin saber que él era el hombre más rico de Espenada y que estaba sufriendo amnesia. Por accidente, terminaron viviendo juntos. Lo que Renata nunca imaginó era que Julián siempre había estado enamorado de ella.

Cuando recuperó la memoria, en secreto la ayudó a vengarse. El amor floreció, Renata quedó embarazada de trillizos y finalmente, el millonario y la estratega encontraron su final feliz.

¿Dónde ver Ese gigoló guapísimo es mi esposo?

La serie cuenta con un total de 73 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, The Boy Toy’s Billion-Dollar Surprise o My Sweet Husband Is a Secret Tycoon en plataformas como Dailymotion.

Otras series

Amor Deslumbrante: Presidente Diego en Búsqueda Dulce: Alba Cruz y Lux Suárez llevan tres años de casados, se casaron sin verse ni una sola vez y muy pocas personas supieron de este compromiso. Por las noches, Alba es la esposa del gerente, se la pasa descansando en la lujosa hacienda de Lux, consintiendo su perro, y recostada en el sofá que él mismo diseñó y encargo.

Una Noche que lo Cambió Todo: Aurora es una talentosa doctora de emergencias que murió de agotamiento después de haber llevado a cabo una cirugía. Por cuestiones del destino, despertó en los años 20. De manera inesperada, la mujer terminó en la cama con Mateo y con una sola noche, ella quedó embarazada.

La Reina Contraataca con Tres Magnates: Molly está rodeada de tres pretendientes poderosos. A pesar de ello, el corazón de ella pertenecía a su salvador, Dante. Planeaba proponerle matrimonio después de la fiesta de cumpleaños de su abuela, pero descubrió que Dante se había casado con su hermana.