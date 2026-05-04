Famosos que sí entendieron la temática de la MET Gala 2026 y lucieron looks ‘Fashion is art’

Cada primer lunes de mayo se realiza el esperado evento de moda más importante de la industria: la MET Gala 2026, en el que se reúnen las celebridades más top de la música y la actuación de Hollywood con un objetivo benéfico.

La MET Gala se realiza en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, específicamente en el Costume Institute.

El evento es organizado por Vogue, específicamente por Anna Wintour, la mujer más importante y poderosa en la industria de la moda, que si bien renunció a su cargo de editora en jefe de la revista, ella sigue liderando la industria desde otra vertiente de Vogue.

Para asistir a la MET Gala tienes que recibir una invitación de Anna Wintour, ella hace la exclusiva lista de famosos que desfilan por las escaleras del Museo Metropolitano de Arte.

En este 2026, la temática de la gala fue “Fashion ir art”, (La moda es arte), por lo que se esperaba que los artistas que fueron fueran muy creativos con sus looks y fueran inspirados en obras de arte clásicas o contemporáneas.

Solo algunos, como todos los años, lograron plasmar en sus atuendos la temática de la MET Gala, entre los que destacan Anne Hathaway, Rihanna, Bad Bunny, Heidi Klum, Emma Chamberlain, Jordan Roth, entre otras celebridades.

Heidi Klum como estatua

Heidi Klum es la reina del performance, ella es conocida por sus impactantes disfraces para Halloween y esta vez no fue la excepción. Con su look recreó una estatua, con detalles impecables para simular una obra de arte.

El impresionante look de Heidi Klum en la MET Gala 2026 ı Foto: Reuters

Emma Chamberlain se inspiró en Van Gogh

La creadora de contenido arrasó en la MET Gala con un vestido firmado por Mugler. Logró un look muy dramático con un vestido corte sirena que en la falda estaba lleno de colores, pero al estilo de una pintura de Van Gogh. Su atuendo fue uno de los más aplaudidos por los fans y por los usuarios en redes.

Emma Chamberlain en la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Bad Bunny

El puertorriqueño llegó vestido con un atuendo de época, como si hubiera salido de un cuadro del siglo XIX, pero lo que más llamó la atención es que lució una versión envejecida de sí mismo.

Así llegó Bad Bunny a la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Anne Hathaway se inspira en el arte de la antigua Italia

La actriz del Diablo viste a la moda es una de las mejores vestidas en cada evento al que va, de hecho en los Oscar 2026 salió junto a Anna Wintour para anunciar el premio de vestuario.

Anne Hathaway lució un vestido creado por el diseñador Michael Kors. Se trata de un vestido negro que evoca a los antiguos jarrones pintados artísticamente en el sur de Italia allá por los años 450-350 a.C.

En la parte de adelante del vestido tiene una paloma, que a decir del propio Kors ésta simboliza la paz.

Vestido de Anne Hathaway en la MET Gala 2026, fue diseñado por Michael Kors ı Foto: AP

Jordan Roth

El productor y actor, ganador del Tony por sus obras en Broadway, llegó con un atuendo controversial. En su look trató de recrear una escultura, de hecho él tenía una figura de un humano sin cara detrás de él, figura que fue creada con impresión 3D. Si bien sí cumplió con el código de vestimenta, para algunos este look se vio un poco perturbador.

Así fue el look de Jordan Roth para la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Rihanna llegó como figura de bronce de la edad media

La cantante, después de sus múltiples embarazos, apareció en la MET Gala, acompañada de su esposo A$SAP Rocky, quien dijo a los medios que la artista brillaba como un diamante, en referencia a su tema musical “Diamonds”. La multimillonaria lució como una figura de bronce de la edad media.

Rihanna y ASAP Rocky en la MET Gala 2026 ı Foto: REUTERS

Beyoncé

La cantante regresó a la MET Gala 2026, después de 10 años de no recorrer esta alfombra roja y lo hizo con un impresionante vestido de esqueleto incrustado de diamantes. Dio una entrevista a Vogue en el evento y habló de su regreso a la gala acompañada de su hija y su esposo.