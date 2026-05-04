MET Gala 2026: Heidi Klum aparece irreconocible con look de estatua| FOTOS

No por nada Heidi Klum es conocida como la Reina del Halloween, pero este año en la MET Gala 2026, la modelo demostró que puede transformarse también en otras temporadas del año, como ahora que lució un atuendo que nos sorprendió a todos.

Para la temática de Costume Art en la MET Gala, la supermodelo alemana apareció caracterizada como una estatua viviente en un momento que nos hizo recordar sus icónicas fiestas en las que tira la casa por la ventana con disfraces impresionantes.

En redes sociales, no tardaron en hacerse virales los videos que muestran a Heidi Klum con un atuendo que causó sensación en la noche más importante de la moda, por el que recibió diversos elogios por su creatividad y originalidad.

La mujer de 52 años apareció en la alfombra blanca completamente irreconocible. El vestuario que llevaba cubría su cuerpo por completo sin dejar ver su silueta o sus rasgos habituales.

Por el contrario, el atuendo buscaba imitar la textura de la piedra tallada en esculturas y de todo su cuerpo, lo más visible eran sus pies, manos (pintadas del mismo tono que el resto del atuendo" y sud ojos.

El concepto tomó forma a través de un diseño hecho a medida por Mike Marino, inspirado en esculturas clásicas como el Veiled Christ de Giuseppe Sammartino y la Veiled Vestal de Raffaele Monti.

El impresionante look de Heidi Klum en la MET Gala 2026 ı Foto: Reuters

La pieza fue construida con materiales como látex y spandex con la intención de recrear la ilusión de mármol sobre el cuerpo de la modelo. Con atuendos así se arriesgados, la famosa afianza el estilo camaleónico y desinhibido que la caracteriza.

Heidi Klum mantiene una carrera activa en la industria del entretenimiento, pues aparece en una escena de El Diablo Viste a la Moda 2, una de las cintas más esperadas para el cine este año.

“Hace 20 años tuve la suerte de tener una pequeña oportunidad de participar en esta película. Recuerdo que era con el Sr. Valentino, y era una participación muy, muy pequeña, pero aun así, estar en una película tan épica para mí fue increíble, y lo sigue siendo. Y tal vez tenga un pequeño papel este año, espero que no me hayan recortado, no lo sé. Pero trataba sobre moda, sobre la gente más importante del mundo de la moda, así que me dio una pequeña idea, una pequeña perspectiva”, comentó sobre ello recientemente.