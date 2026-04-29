MET Gala 2026: Temática, anfitriones, fecha y hora del evento

La MET Gala 2026 se llevará a cabo este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, como ya es tradición. En esta nueva edición, se espera que las celebridades entreguen looks que destaquen por el arte y lo hecho a medida.

Sin embargo, hay cambios importantes. Este año, será la primera ocasión en la que la MET Gala se llevará a cabo en las galerías Condé M. Nast del musico, el cual está ubicado antes de la tienda de regalos de la exposición.

Anne Hathaway rindió tributo a Carolina Herrera con esta reinterpretación. Fotos|AP y Reuters

El año pasado estuvo marcado por los Dandis de Nueva York y la cultura afroamericana en la moda; sin embargo, este año la temática es Arte del vestuario y el código de vestimenta para la gala es ‘La Moda es Arte’, por lo que se esperan looks muy avant-garde.

“El código de vestimenta animará a los asistentes a considerar las muchas formas en que los diseñadores utilizan el cuerpo como un lienzo en blanco”, se reveló en el artículo oficial de Vogue en febrero del 2026.

Según Los Ángeles Times, la muestra que inspira al evento tiene 400 piezas que abarcan 5 mil años de historia. Las prendas de vestir se combinarán con obras de arte del museo.

En ese sentido, las piezas serán clasificadas como “Cuerpo Desnudo”, “Cuerpo Clásico”, el “Cuerpo Embarazado” y el “Cuerpo Envejecido”. La exposición estará abierta al público a partir del 10 de mayo hasta el 10 de enero de 2027.

MET Gala 2026 ı Foto: 2026 Invision

Anfitriones de la MET Gala 2026

Este año, la nómina está conformada por grandes mujeres íconos de la moda. Destaca el regreso tras 10 años de Beyoncé, quien será acompañada por Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

El comité organizador, que es presidido por Anthony Vaccarello, director creativo de Yves Saint Laurent, y la actriz Zoe Kravitz, también incluirá la presencia de Sabrina Carpenter, Doja Cat, Elizabeth Debicki, Lisa de Blackpink, Sam Smith, Teyana Taylor, Angela Basset, entre otros.

Cabe mencionar que la lista de invitados se encuentra siempre en completo hermetismo, pero se desvelará el mismo día del evento. Los nombres que más suenan por sus icónicas participaciones anteriores son:

Lady Gaga

Zendaya

Blake Lively

Sarah Jessica Parker

Gigi y Bella Hadid

La familia Kardashian-Jenner

Rihanna

Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos

Anne Hathaway

Meryl Streep

Emily Blunt

La MET Gala será transmitida por YouTube y otras plataformas como plataformas de streaming, además de en las redes oficiales de Vogue. La transmisión comenzará a las 6 p.m. (tiempo del Este) y 3 p.m. (tiempo del Pacífico).