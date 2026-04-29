Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de abril 2026?

Conoce al ganador de la Batalla Colosal de hoy en Exatlón México 2026

Los atletas de Exatlón México compiten por el gran premio de la Batalla Colosal, la última de la temporada, ya que se acerca la gran final.

Antes de que se lleve a cabo la competencia estelar se jugará otro desafío en el que el premio es tener una salida al cine, algo que todos quieren porque es una manera de alejarse del juego mental y de relajarse.

¿Quién gana la Batalla Colosal de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Batalla Colosal de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, quien presuntamente se impondrá en este juego.

Pero los datos dicen otra cosa, los rojos han ganado la mayoría de las competencias de la semana, por lo que se esperaría que el ganador de hoy de Batalla Colosal sea el equipo rojo.

Los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Cuándo es la final de Exatlón México?

La gran final de Exatlón México se llevará a cabo el próximo 15 de mayo, esto quiere decir que por primera vez la final será en viernes, normalmente se hace en domingo, pero con el estreno del próximo reality show que es MasterChef el cierre de Exatlón será en viernes.

Ya solo quedan dos semanas de competencia y ahora en la etapa final todo será enfocado en el juego individual, después todos los que queden se irán a vivir juntos a la Villa 360, en donde pasarán los últimos días de la competencia y la rivalidad empezará a ceder, de ahí luego salen grandes amistades o hasta parejas en el programa.

Además, ya todo está listo para la siguiente temporada, pues ya en esta temporada se realizó el draft para reclutar a los nuevos atletas que llegarán a las tierras de República Dominicana.