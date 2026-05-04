MET Gala 2026: Todos los looks de la alfombra roja | FOTOS

La MET Gala 2026 ya arrancó y este año, la temática es Arte del vestuario, mientras que el código de vestimenta para la gala es ‘La Moda es Arte’, por lo que se esperan looks muy avant-garde.
“El código de vestimenta animará a los asistentes a considerar las muchas formas en que los diseñadores utilizan el cuerpo como un lienzo en blanco”, se reveló en el artículo oficial de Vogue en febrero del 2026 sobre la MET Gala.
En esta ocasión, la alfombra roja destacó por su inspiración en Vincent van Gogh con elementos naturales, al mezclar flores blancas en el techo con escalones del mismo tono con toques verdosos. Asimismo, un fondo de varias tonalidades de azul y las bardas de follaje verde.
Los looks de la MET Gala 2026
Emma Chamberlain
Zuri Hall
Lisa Love
Cara Delevigne
Nicole Kidman
Elizabeth Cordy
Lauren Sánchez Bezos
Anna Wintour
Joshua Henry
INFORMACIÓN EN DESARROLLO
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