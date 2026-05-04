MET Gala 2026: Todos los looks de la alfombra roja | FOTOS

La MET Gala 2026 ya arrancó y este año, la temática es Arte del vestuario, mientras que el código de vestimenta para la gala es ‘La Moda es Arte’, por lo que se esperan looks muy avant-garde.

“El código de vestimenta animará a los asistentes a considerar las muchas formas en que los diseñadores utilizan el cuerpo como un lienzo en blanco”, se reveló en el artículo oficial de Vogue en febrero del 2026 sobre la MET Gala.

Met Gala red carpet is here! pic.twitter.com/TTmFct4mom — Met Gala 2026 (@2026MetGala) May 4, 2026

En esta ocasión, la alfombra roja destacó por su inspiración en Vincent van Gogh con elementos naturales, al mezclar flores blancas en el techo con escalones del mismo tono con toques verdosos. Asimismo, un fondo de varias tonalidades de azul y las bardas de follaje verde.

Los looks de la MET Gala 2026

Emma Chamberlain

Emma Chamberlain en la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Zuri Hall

Zuri Hall en la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Lisa Love

Lisa Love en la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Cara Delevigne

Cara Delevingne en la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Nicole Kidman

Nicole Kidman en la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Elizabeth Cordy

Elizabeth Cordry en la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Lauren Sánchez Bezos

Lauren Sánchez Bezos en la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Anna Wintour

Anna Wintour en la MET Gala 2026 ı Foto: AP

Joshua Henry

Joshua Henry en la MET Gala 2026 ı Foto: AP

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