MET Gala 2026: Invitados, código de vestimenta y temática

Este lunes 4 de mayo es la MET Gala 2026, el evento más esperado en el mundo de la moda donde se reúnen las celebridades más importantes a nivel internacional en una gala donde lucen algunos de los mejores atuendos del año.

La MET Gala 2026 reúne a grandes estrellas que se reúnen año con año en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para una cena en beneficio al Cotume Institute del museo, para la preservación y exhibición del arte textil.

Met Gala 2026 - before the red carpet, this is the scene at 9AM 👀 Fans, barricades, and the slow build before the biggest night in fashion pic.twitter.com/wXqsQNGdiR — New York Mickey (@MickmickNYC) May 4, 2026

Este año será el primero en que el evento se llevará a cabo en las galerías Condé M. Nast del musico, el cual está ubicado antes de la tienda de regalos de la exposición.

Temática y código de vestimenta de la MET Gala 2026

La temática de este año es Arte del vestuario y el código de vestimenta para la gala es ‘La Moda es Arte’, por lo que se esperan looks muyavant-garde.

“El código de vestimenta animará a los asistentes a considerar las muchas formas en que los diseñadores utilizan el cuerpo como un lienzo en blanco”, se reveló en el artículo oficial de Vogue en febrero del 2026.

La muestra contará con 400 piezas que abarcan 5 mil años de historia y se combinarán con obras de arte del museo. Las piezas serán clasificadas como “Cuerpo Desnudo”, “Cuerpo Clásico”, el “Cuerpo Embarazado” y el “Cuerpo Envejecido”. La exposición estará abierta al público a partir del 10 de mayo hasta el 10 de enero de 2027.

Invitados a la MET Gala 2026

Este año, los anfitriones están conformados por grandes mujeres íconos de la moda. Destaca el regreso tras 10 años de Beyoncé, quien será acompañada por Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

La lista de invitados no es revelada hasta que las celebridades llegan al evento, pero ya se espera la participación de diversas estrellas y otras han sido reveladas por su llegada a Nueva York antes de la gala. Algunos de los nombres que destacan este año son:

Lady Gaga

CharliXCX

Zendaya

Blake Lively

Sarah Jessica Parker

Zoë Kravitz

Sabrina Carpenter

Doaj Cat

BlackPink

Teyana Taylor

Gigi y Bella Hadid

La familia Kardashian-Jenner

Rihanna

Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos

Anne Hathaway

Meryl Streep

Emily Blunt

entre otros...