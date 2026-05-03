La MET Gala 2026 está a la vuelta de la esquina y, como cada año, promete ser uno de los eventos más comentados en el mundo de la moda y el entretenimiento.

Veremos desfilar por la alfombra roja a cientos de celebridades como Lisa, Sabrina Carpenter, Bad Bunny —poniendo en alto a la comunidad artística latina—, Beyoncé y Kim Kardashian, entre otras. La temática Costume Art, nos regalará atuendos increíbles desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

En México, miles de seguidores esperan la transmisión para disfrutar de los looks y momentos que marcarán tendencia global. Conoce en La Razón de México, dónde puedes verla en vivo y a qué hora. Además, te presentamos la lista de las celebridades que ya confirmaron su asistencia.

MET Gala 2026: ¿Dónde ver EN VIVO la transmisión?

La MET Gala se llevará a cabo el lunes 4 de mayo de 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos.

El horario varía de acuerdo al sitio en el que te ubiques:

Hora en Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

Hora en México (Centro del país): 16:00 horas.

La transmisión oficial podrá seguirse en vivo a través de Vogue y sus plataformas digitales, incluyendo su página web y redes sociales como YouTube y TikTok. Además, en canales de televisión de paga como E! Entertainment.

Dandismo negro brilla en la Met Gala 2025 Fotos|AP y Reuters

Artistas que han confirmado su presencia en la MET Gala 2026

Conoce la lista de celebridades cuya asistencia ha sido 100 por ciento confirmada para esta edición de la MET Gala: