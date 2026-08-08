Regreso del reformatorio es una serie en formato vertical animada, creada mediante Inteligencia Artificial (IA), que mantiene al público lleno de intriga y encabeza los primeros lugares de reproducción en ReelShort. La historia sigue a una joven llamada Elena y a su malvada familia.

Descubre de qué trata la producción y dónde puedes verla.

¿De qué trata Regreso del reformatorio?

Elena siempre fue la oveja negra de los Blaire. Cuando su familia quiso proteger a la hija adoptiva, la usaron como escudo y la enviaron a un reformatorio. Allí, las monjas la sometieron a castigos crueles que marcaron su vida.

Pasaron tres años antes de que pudiera salir, pero al hacerlo recibió amenazas, pues no debía contar nada de lo que había sufrido, ni las torturas. Elena intentó empezar de cero, con esperanza de recuperar su libertad y dejar atrás el dolor.

Sin embargo, los Blaire tenían otros planes. Su madre y su padre la miraban con desprecio, y hasta su hermano mayor, con quien antes compartía una relación cercana, la notaba distante y fría. Elena comprendió que su lucha apenas comenzaba.

Regreso del reformatorio ı Foto: Especial

Regreso del reformatorio: ¿Dónde ver la serie animada viral?

Regreso del reformatorio es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual está disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 56 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 11 episodios pueden verse sin costo alguno.

Otra opción para disfrutar esta historia es TikTok, donde la serie puede encontrarse como After the Reformatory, My Family Begs Me Home. Al ser la versión en inglés, no cuenta con subtítulos con español.

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