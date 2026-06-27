Del abismo a la cima: el hombre que desafió al cielo, ¿dónde ver el drama animado de IA?

En Del abismo a la cima: el hombre que desafió al cielo Sergio, joven destinado a ingresar en la Academia Cielo, renunció a ese sueño por amor a Felicia. Su decisión fue castigada duramente por su familia, que lo encerró durante tres años en la temida Cueva Negra.
Allí, entre sombras y soledad, Sergio se forjó como un hombre invencible bajo el cielo. Al salir, regresó con la esperanza de recuperar a Felicia, pero descubrió que ya estaba comprometida con otro, lo que destrozó su corazón.
Como si fuera poco, su padre cayó gravemente enfermo, sumando más dolor a su vida. Ante tantas pruebas, Sergio decidió enfrentar el destino con valentía. Sorprendió a todos con su fuerza y determinación, y finalmente alcanzó el poder como gobernador de Altamar.
El amor es un baile peligroso: ¿Dónde ver la serie?
Del abismo a la cima: el hombre que desafió al cielo, ¿dónde ver el drama de IA?
Del abismo a la cima: el hombre que desafió al cielo es una producción de la plataforma DramaShort, por lo que se puede disfrutar tanto desde su página web como mediante su aplicación móvil, disponible para descargar sin costo.
Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 10 capítulos, de un total de 51 que integran la serie, están disponibles de forma gratuita.
Además, algunos capítulos también están disponibles en YouTube, donde pueden verse en formato de película, con subtítulos y doblada al español.
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- Señorita, ¿qué les hizo a los sirvientes demonios?o Mis demonios sirvientes: Lucía Suárez, una oficinista obsesionada con el juego otomeSirvientes Demonios, siempre soñó con vivir dentro de esa historia. Un accidente la hace caer del edificio y, al despertar, descubre que ahora es Lilith, la villana que maltrató a cuatro sirvientes demonios y murió por su venganza.
- Me amó tarde, elegí al mejor: Cynthia, diosa de sangre pura, descubrió las mentiras de Aethon, el Dios de la Guerra, y decidió romper con él para siempre. En su camino halló a Aster, Señor del Inframundo, quien la acogió con respeto y amor verdadero. Juntos sellaron su unión en matrimonio, y Cynthia logró sanar las heridas de su corazón, encontrando finalmente la felicidad que tanto había buscado.
- Los gemelos secretos del Rey Bestia: Hace siete años, Jane cayó al Abismo de Bestias Demoníacas por culpa de la familia de Darius. El accidente la dejó ciega, marcada y completamente abandonada. Sin saber que eran sus propios hijos, él los condenó y decidió castigar también a Jane. La arrojó a la prisión de agua, un lugar cruel y sin salida.