Del abismo a la cima: el hombre que desafió al cielo, ¿dónde ver el drama animado de IA?

Del abismo a la cima: el hombre que desafió al cielo

En Del abismo a la cima: el hombre que desafió al cielo Sergio, joven destinado a ingresar en la Academia Cielo, renunció a ese sueño por amor a Felicia. Su decisión fue castigada duramente por su familia, que lo encerró durante tres años en la temida Cueva Negra.

Allí, entre sombras y soledad, Sergio se forjó como un hombre invencible bajo el cielo. Al salir, regresó con la esperanza de recuperar a Felicia, pero descubrió que ya estaba comprometida con otro, lo que destrozó su corazón.

Como si fuera poco, su padre cayó gravemente enfermo, sumando más dolor a su vida. Ante tantas pruebas, Sergio decidió enfrentar el destino con valentía. Sorprendió a todos con su fuerza y determinación, y finalmente alcanzó el poder como gobernador de Altamar.

Del abismo a la cima: el hombre que desafió al cielo ı Foto: Captura de pantalla

Del abismo a la cima: el hombre que desafió al cielo, ¿dónde ver el drama de IA?

Del abismo a la cima: el hombre que desafió al cielo es una producción de la plataforma DramaShort, por lo que se puede disfrutar tanto desde su página web como mediante su aplicación móvil, disponible para descargar sin costo.

Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 10 capítulos, de un total de 51 que integran la serie, están disponibles de forma gratuita.

Además, algunos capítulos también están disponibles en YouTube, donde pueden verse en formato de película, con subtítulos y doblada al español.

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