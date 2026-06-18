Me amó tarde, elegí al mejor es una serie en formato vertical, hecha con aminación mediante Inteligencia Artificial (IA), que ha causado gran impacto durante los últimos días. La producción acumula ya millones de reproducciones en redes sociales y plataformas.

¿De qué trata Me amó tarde, elegí al mejor?

Cynthia, diosa de sangre pura, descubrió las mentiras de Aethon, el Dios de la Guerra, y decidió romper con él para siempre.

En su camino halló a Aster, Señor del Inframundo, quien la acogió con respeto y amor verdadero. Juntos sellaron su unión en matrimonio, y Cynthia logró sanar las heridas de su corazón, encontrando finalmente la felicidad que tanto había buscado.

Mientras ella iniciaba una nueva vida llena de esperanza, Aethon, consumido por el arrepentimiento, jamás pudo recuperarla. Su poder se desvaneció lentamente hasta desaparecer, dejando a Cynthia libre para escribir su propio destino junto a Aster.

Me amó tarde, elegí al mejor ı Foto: Especial

Me amó tarde, elegí al mejor: ¿Dónde ver la serie viral?

Me amó tarde, elegí al mejor forma parte del catálogo de la plataforma NetShort, disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 48 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 12 episodios pueden verse sin costo alguno.

Esta serie cuenta con una versión en inglés, con subtítulos en español, así como una versión doblada.

Otra opción para disfrutar de Me amó tarde, elegí al mejor es TikTok y YouTube, donde usuarios han compartido algunos capítulos o resúmenes de la historia. Puedes buscar en seriesnik2.

Te puede interesar: