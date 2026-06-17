El esposo que todos llaman señor, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El esposo que todos llaman señor es un drama chino que sigue la historia de una mujer que debe hacer hasta lo imposible para evitar que la empresa familiar caiga en las manos equivocadas.

¿De qué trata El esposo que todos llaman señor?

El esposo que todos llaman señor sigue la historia de Raquel, quien para evitar que el Grupo Santos caiga en manos de su madrastra Gabriela, Raquel debe conseguir el 10% de las acciones que su abuelo le dejó a su futuro esposo.

El esposo que todos llaman señor ı Foto: Especial

Decide elegir un yerno cualquiera, pero como hay un traidor entre los candidatos, los rechaza a todos. En la puerta del Registro Civil se encuentra con el más pobre y más guapo: Jaime Morales.

Se casa con él. Pero Raquel descubre que Jaime no solo detecta que está envenenada, sino que le da hierbas rarísimas como si nada y le prepara todo tipo de comidas medicinales. Si dice que no tiene dinero, ¿por qué todos lo llaman señor a escondidas?

¿Dónde ver El esposo que todos llaman señor?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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