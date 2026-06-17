¿De qué murió Daveigh Chase, la niña de ‘El Aro’? Esta es la enfermedad que padecía

Este jueves 17 de junio se confirmó la muerte de Daveigh Chase, famosa actriz que dio vida al personaje de Samara Morgan en la película de terror El Aro. La famosa perdió la vida a los 35 años de edad y la noticia fue confirmada por su novio.

La artista nacida en Estados Unidos también prestó su voz para el personaje de Lilo en la película Lilo y Stitch y a Chihiro de El viaje de Chihiro, además de formar parte de una de las películas más llamativas del género de terror.

Muere Daveigh Chase, a los 35 años.



La actriz fue responsable de interpretar a la icónica Samara en ‘El Aro’ y dar voz a Lilo y Chihiro. pic.twitter.com/I7bX5b4y36 — Indie 505 (@Indie5051) June 17, 2026

¿De qué murió Daveigh Chase?

Roy Hernández, el novio de la actriz de cine, reveló al medio especializado TMZ que Daveigh Chase sufrió meningitis y una infección en la sangre. Conforme pasó el tiempo, la actriz tuvo problemas sépticos que ocasionaron un fallo progresivo en su organismo.

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Fue por ello que las últimas semanas en la vida de la actriz de El Aro, las vivió en un hospital de la ciudad de Los Ángeles, California. Su muerte fue confirmada este 16 de junio, lo que sorprendió a sus fans.

La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, que puede ser causada por infecciones como virus, bacterias y hongos u otros factores no infecciosos.

Entre los signos de alerta, se encuentra el dolor de cabeza intenso, fiebre alta, escalofríos, rigidez, dolor en el cuello, sensibilidad a la luz, confusión, somnolencia o dificultad para respirar.

✝️ DESCANSE EN PAZ | Muere la actriz que interpretó a SAMARA MORGAN en la película "El Aro"



La actriz DAVEIGH CHASE ha fallecido a los 35 años, a causa de una MENINGITIS y una infección en la sangre, lo que produjo problemas sépticos y el fallo de su organismo. pic.twitter.com/2Q40n6mJ6d — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 17, 2026

Si bien la enfermedad puede mejorar sin tratamiento en semanas, también puede ser una causa de muerte y requiere un tratamiento rápido con antibióticos.

Sin embargo, mientras más tiempo pasa sin un tratamiento, es mayor el riesgo de experimentar convulsiones y daños a largo plazo del sistema nervioso. La mayor medida preventiva es la vacunación, pero también hay otras acciones sencillas como lavarse las manos, tener buena higiene y mantener hábitos saludables.

Al parecer, la actriz sí se sometió a un tratamiento para erradicar la meningitis, pero la enfermedad se agravó por otras complicaciones. Hasta el momento, no se dieron a conocer más detalles sobre la muerte de Daveigh Chase.

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