¿Qué le pasa a Jorge Messi, el papá de Messi, qué enfermedad tiene?

El martes se disputó el primer partido de la Selección Argentina durante la Copa Mundial de Futbol del 2026, y durante el enfrentamiento contra Argelia Lionel Messi no pudo contener las lágrimas durante el triunfo que se llevaron.

Debido a que el jugador argentino se mostró bastante emocionado durante el partido de este 16 de junio, los medios de dicho país comenzaron a señalar que podría deberse a la salud de su padre, Jorge Messi.

De acuerdo con el periodista Eduardo Feinmann, el padre de Messi tiene problemas de salud desde el año pasado, y durante esta semana su estado empeoró, por lo que podría haberle afectado mucho al futbolista argentino.

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Pese a que el capitán de Argentina aceptó que ha tenido días complicados y esa es la razón de su emoción durante el primer partido del Mundial, hasta el momento no ha brindado más detalles sobre la situación que atraviesa.

💬 "Pasé días difíciles": la confesión de Messi que emocionó al mundo después del debut de Argentina



⚽ Argentina venció por 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026. Lionel Messi fue la gran figura con un triplete, pero una imagen quedó grabada: el capitán se emocionó hasta… pic.twitter.com/1JzwI0H1kS — Mejor Informado (@mejorinformado) June 17, 2026

¿Qué le pasa a Jorge Messi?

A principios de este 2026 Jorge Messi fue trasladado al Sanatorio Parque debido a que sufrió una descompensación cuando se encontraba en su domicilio, por lo que incluso el futbolista viajó desde Estados Unidos a Argentina para acompañar a su padre.

Según la información que se conoce, el padre de Leonel Messi fue sometido a diversos estudios neurológicos y cardiovasculares con la finalidad de descartar cualquier afectación.

Jorge Messi nació el 1 de enero de 1958 en Rosario, Argentina, y se dedicó a trabajar en una fábrica metalúrgica para sostener a su familia antes de mudarse a España en el 2000 por el interés que tuvo el Futbol Club Barcelona en el talento innato de su hijo Leonel.

Durante la exitosa carrera del futbolista su padre siempre ha estado presente como su representante; sin embargo, se ha mantenido alejado de los reflectores, por lo que la última vez que se le captó en público fue en noviembre del 2025.

Tanto Jorge Messi como la madre del jugador, Celia Cuccittini se encontraban en uno de los palcos del estadio en el que el Inter Miami se enfrentó a Nashville durante los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Lionel Messi y Jorge han demostrado que el vínculo que existe entre ambos es bastante fuerte, por lo que el estado de salud del padre del futbolista es una preocupación tanto para él como para quienes han seguido su carrera por muchos años.

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