¡GOLAZO! Así fue la primera anotación de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026 (VIDEO)

Lionel Messi celebra su gol ante Argelia en el debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026

La segunda fue la vencida. A Lionel Messi le anularon una anotación en el arranque del duelo entre Argentina y Argelia en la Copa del Mundo 2026, pero el crack no perdonó a los 17 minutos de tiempo corrido con una gran anotación de fuera del área.

La Pulga abrió el marcador ante el conjunto africano con el sello de la casa; conduciendo el balón, abriendo a su lado fuerte y pateando de zurda para vencer al portero argelino Luca Zidane, el hijo de la leyenda Zinedine Zidane.

Con su golazo ante Argelia, Messi igualó a Kylian Mbappé con 14 anotaciones en la Copa del Mundo. El argentino y el francés están en la carrera por alcanzar la marca de alemán Miroslav Klose (16), máximo artillero en la historia del torneo.

¡¡Messi, eres de otro mundo!!



Lionel se estrena en este Mundial con este GOLAZAZAZO. pic.twitter.com/0lSPhdbR0W — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 17, 2026

Messi, el futbolista con más Mundiales jugados

El astro argentino Lionel Messi se convirtió oficialmente en el futbolista que más mundiales ha jugado en la historia. A sus 38 años, el capitán de la Albiceleste debutó en su sexta Copa del Mundo ante Argelia en la apertura del Grupo J en Kansas City.

Messi, máximo artillero de la selección argentina con 118 goles, jugó su primer Mundial en 2006 y repitió en 2010, 2014, 2018 y 2022, cuando conquistó el tercer trofeo en la historia de la nación sudamericana.

🤗 ¡MESSI ROMPE LAS REDES!



🇦🇷 Messi recibe un gran pase de Rodri De Paul y anota su gol 14 en Mundiales y 117 con Argentina.



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Su némesis Cristiano Ronaldo, que jugó en cinco ediciones, podría alcanzarlo si ingresa al campo de juego este miércoles cuando Portugal se mida ante Congo en Houston por el Grupo K.

El arquero Guillermo Ochoa, de México, comparece en su sexta copa del Mundo. Pero no tuvo minutos en 2006 ni 2010 y tampoco apareció en la portería durante la inauguración del presente certamen, en la que México doblegó 2-0 a Sudáfrica.

Messi, además, suma 27 partidos y se mantiene como el jugador con más presencias en la máxima competencia.

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