Francia y Kylian Mbappé vencen a Senegal en el inicio de su camino en la Copa del Mundo 2026

Francia se impuso a Senegal en su primer encuentro en la Copa del Mundo 2026.

La subcampeona del orbe, Francia, arrancó su aventura en la Copa del Mundo 2026 con una victoria de 3-1 sobre Senegal en Nueva Jersey, gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Bradley Barcola, ambas en la parte complementaria.

Los Leones de la Teranga se quedaron muy cerca de ponerse al frente al minuto 25, cuando Nico Jackson estrelló el balón en el poste después de un disparo raso a primer poste, en una acción que casi termina en autogol de Mike Maignan, a quien la esférica le rebotó en el talón para que todo terminara en tiro de esquina.

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BRADLEY BARCOLA 82’



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La polémica hizo acto de aparición al minuto 61. El árbitro australiano Alireza Farghani revisó un posible penalti a favor de Francia, pero determinó que no hubo falta de Sadio Mané sobre Kylian Mbappé, quien manifestó su descuerdo con la decisión del silbante.

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Francia encuentra la llave ante Senegal en la segunda parte

El delantero del Real Madrid no alcanzó el balón tras un excelso pase filtrado de Michael Olise al 64’. Pero Donatello tuvo su revancha dos minutos más tarde, cuando al 66’, de nueva cuenta a asistencia del atacante del Bayern Múnich, definió de primera intención con un magistral derechazo.

De esta manera, Kylian Mbappé llegó a 57 goles con Les Bleus para empatar en el primer lugar a Olivier Giroud, quien se retiró de la selección gala después de la Eurocopa 2024, celebrada en Alemania.

Senegal había encontrado la igualada al instante, al 68’. Pero el tanto de Nico Jackson, ariete del Bayern Múnich, fue anulado por posición adelantada.

Bradley Barcola aumentó sentenció el juego al minuto 82, cuando definió con un globito ante la salida de Edouard Mendy, tras un trazo largo de Adrien Rabiot.

Senegal descontó por conducto de Ibrahim Mbaye al 95′ y al 96 respondió Kylian Mbappé con su segundo gol del cotejo para poner cifras definitivas, y de paso convertirse en el máximo romperredes de la selección francesa con 58 anotaciones.

Próximos juegos de Francia y Senegal

Las selecciones de Francia y Senegal vuelvan a la actividad el próximo lunes 22 de junio, cuando se desarrolle la segunda jornada del Grupo I.

Los dirigidos por Didier Deschamps miden fuerzas ante Irak en Filadelfia, mientras que los africanos se ven las caras con Noruega en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se realizará la final el próximo 19 de julio.

EVG