¿Por qué Luis Suárez no juega con Uruguay en el Mundial 2026? Los motivos de la ausencia del histórico goleador

La Selección de Uruguay debutó en la Copa del Mundo 2026 con un amargo empate ante Arabia Saudita y uno de los señalamientos más fuertes que se le hacen al equipo comandado por Marcelo Bielsa es la falta de un centro delantero de poder como Luis Suárez.

Luis Suárez, delantero de 39 años de edad, no fue llamado por Bielsa para el Mundial 2026 y fue motivo de polémica en Uruguay, ya que el ariete es el goleador histórico de la Celeste, pero diversos factores lo dejaron fuera.

¿Por qué Luis Suárez quedó fuera de la Copa del Mundo 2026?

La principal razón es que Luis Suárez puso fin a su ciclo en la Selección de Uruguay tras la Copa América 2024, pero muchos pensaban que todavía tenía cosas para dar. Incluso hubo rumores sobre un regreso para encara la Copa del Mundo 2026.

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El otro gran factor de peso fue que la relación entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa no es la mejor. En medios uruguayos era constante información que hablaba de las diferencias irreconciliables entre el seleccionador y el delantero.

Y por último; el estado físico del goleador. Suárez juega en el Inter Miami de la MLS, y si bien venía anotando goles, cada vez tenía menos minutos de juego. Y es bien conocido que las rodillas de Lucho no son lo mismo.

A pesar de todo, hay muchos uruguayos que prefieren a Luis Suárez (con todo y su edad, el problema en sus rodillas) sobre Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Nuñez, los ‘9′ elegidos por Bielsa para la cita en Norteamérica 2026.

Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita

Arabia Saudita estuvo a punto de sorprender a Uruguay en la Copa del Mundo 2026. Cuando el partido agonizaba el cuadro asiático estaba ganando, pero apareció Maximiliano Araújo como un héroe inesperado para rescatar a los sudamericanos de una derrota humillante.

La autoproclamada cuatro veces campeona del mundo, aunque la FIFA lo pone únicamente con dos copas, se salvó de ser otra selección de la Conmebol que pierde en el Mundial 2026, gracias a que 10 minutos antes del final del duelo el exjugador del Puebla de la Liga MX igualó.

El centrocampista y capitán de la Selección de Uruguay, Federico Valverde, aseguró que “los nervios del debut nos jugaron en contra”. Agregó: “Yo, como capitán, muy feliz con el trabajo de los compañeros... el apoyo de la gente nos dio mucha energía... vamos a seguir peleando”.

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