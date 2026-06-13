FIFA obliga a Egipto a hacer cambios en su jersey de la Copa del Mundo 2026 por un inconcebible motivo

Egipto deberá modificar su uniforme para sus partidos en la Copa del Mundo 2026.

La FIFA le solicitó a la Federación Egipcia de Futbol que se le realizaran modificaciones al jersey de Egipto durante la Copa del Mundo 2026, esto debido a que algunos elementos se salen de lo que establece el reglamento para el magno evento.

El motivo se debe a que el ente rector del balompié a nivel internacional no permite estrellas de torneos continentales en las camisetas. Los faraones tienen siete en su uniforme, las cuales hacen alusión a sus coronaciones en la Copa Africana de Naciones.

Pero eso no fue todo, pues la FIFA también obligó a Egipto a cambiar el color de los dorsales de dorados a blancos, esto para mejorar la visibilidad de los mismos durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, evento que organizan en conjunto Estados Unidos, Mexico y Canadá.

¿Cuándo ganó Egipto sus títulos de la Copa Africana de Naciones?

Con siete títulos, Egipto es la selección más ganadora en la historia de la Copa Africana de Naciones, a pesar de que no se proclama campeona desde la edición de 2010, que se llevó a cabo en Angola.

Las otras veces que los chicos del Nilo se coronaron en el torneo de la región fue en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006 y 2008.

¿Contra quién juega Egipto en la Copa del Mundo 2026?

La selección de Egipto forma parte del Grupo G de la Copa del Mundo 2026, en el que también se ubican Nueva Zelanda, Irán y Bélgica, esta última ante la que tendrá su primer duelo en el certamen.

El equipo dirigido por Hossam Hassan clasificó a la máxima cita futbolística después de terminar a la cabeza del Grupo A de las eliminatorias africanas, con una cosecha de 26 puntos en 10 jornadas, en las que registró ocho juegos ganados y dos empatados.

Egipto disputa una Copa del Mundo de la FIFA por primera vez en ocho años, pues su última aparición había sido en Rusia 2018, justa en la que quedó eliminado en la fase de grupos.

EVG