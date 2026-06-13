Escocia arranca el Mundial 2026 con sufrida victoria sobre Haití y es líder del Grupo C

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa y en el tercer día de actividad Escocia se enfrentó a Haití en la cancha del Estadio Boston, encuentro que terminó a favor de la escuadra escocesa por marcador de 1-0 con un solitario gol de John McGinn en el primer tiempo y aguantaron a la escuadra de la Concacaf durante la parte complementaria.

Con este resultado, Escocia se coloca como primer lugar del Grupo C con tres puntos sobre Brasil y Marruecos, selecciones que empataron a un gol en su debut.

A pesar de que en la previa del partido la selección de Haití podría llegar como víctima, en el campo de juego las cosas fueron totalmente diferentes, ya que los haitianos terminaron con 13 tiros en los 90 minutos para demostrar que serán un rival difícil de roer para Brasil y Marruecos, aunque en su debut les faltó afinar los disparos entre los tres palos.

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🏴⚽ ¡Escocia golpea primero!



La presión escocesa terminó dando frutos cuando un disparo de McGinn provocó la desafortunada intervención de Bellegarde, que terminó enviando el balón a su propia portería para abrir el marcador. pic.twitter.com/0Zc1lEcG1Z — Raúl (@RRR17G) June 14, 2026

Después de varios intentos sobre el marco de Haití, el gol para Escocia llegó al minuto 28 de tiempo corrido. John McGinn aprovechó un rebote de la defensa y dentro del área sacó un remate que, con ayuda de la defensa haitiana, logró mandar al fondo de las redes la esférica para poner en ventaja a su selección.

Tras el gol de los escoceses, la presión por parte de Haití comenzó a hacerse presente en el campo rival y el plan de los europeos era aguantar detrás del ecuador de la cancha para que, al momento de tener la pelota, atacar al contragolpe.

Los Granaderos sorprendieron a la afición de Escocia al ser los que estaban proponiendo en el campo; sin embargo, el gol nunca se le dio a la escuadra de la Concacaf a pesar de que en el segundo tiempo estuvieron encima de la cabaña rival la mayor parte del tiempo.

They wear Haiti with pride 💙 pic.twitter.com/6TaxZQekKE — Concacaf (@Concacaf) June 14, 2026

Este fue un enfrentamiento de selecciones que llevaban más de dos décadas sin clasificar a una Copa del Mundo; Haití tenía 52 años sin jugar el máximo torneo de la FIFA, pues la última vez que lo hicieron fue cuando el certamen se llevó a cabo en Alemania 1974. Por su parte, Escocia sumaba 28 años sin jugar el Mundial; fue en Francia 1998 cuando clasificaron por última vez.

Escocia volvió a ganar su partido de debut en la Copa del Mundo después de 44 años; fue en la edición de España 1982 la última vez que los escoceses salieron airosos en su debut. En aquel encuentro se enfrentaron a Nueva Zelanda y sacaron la victoria por marcador de 5-2.

El siguiente compromiso de Escocia en el Mundial 2026 será el viernes 19 de junio, cuando se enfrenten ante Marruecos en la cancha del Estadio Boston; por su parte, Haití se medirá a Brasil el mismo día en el Estadio Philadelphia.

DCO