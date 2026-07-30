Concacaf se une a UEFA y rechazan la propuesta de Gianni Infantino de privatizar la Copa del Mundo

Las 41 asociaciones de la Concacaf, encabezadas por México y Estados Unidos, rechazaron de manera unánime la propuesta de Gianni Infantino de privatizar la Copa del Mundo. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol se une a la UEFA como los organismos rectores del futbol por región que se contraponen a FIFA.

“La Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro rechazan la propuesta. Encargaron a los miembros del Consejo de la FIFA que se pusieran en contacto con la FIFA para determinar cómo se podrían utilizar las vastas reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de FIFA Forward para el desarrollo del fútbol en nuestra región”, inicia el mensaje.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

“Encomendaron a los miembros del Consejo de la FIFA la tarea de instruir al Presidente de la FIFA para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y el Consejo de la FIFA, de conformidad con los Estatutos de la FIFA”, agrega.

“Mediante estas acciones, la Concacaf reafirma que el futuro del futbol, y su mayor activo, debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística”, termina el comunicado de la Concacaf.

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