Países Bajos vs Japón: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo F del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa con un duelo clave entre los Países Bajos y Japón, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que ambos son favoritos para llevarse el primer lugar del Grupo F, aunque el combinado europeo es aún más favorito para terminar con paso perfecto.

Japón ha demostrado que tiene una generación de futbolistas jóvenes que se conocen bien en el campo de juego y son muy ordenados al momento de atacar y defender; por su parte, los holandeses buscan romper la barrera y por fin ser campeones del mundo después de varios intentos.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Países Bajos y Japón

El partido entre Países Bajos y Japón se jugará este domingo, 14 de junio del 2026, en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. El balón comenzará a rodar en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ViX Premium. También estará disponible en Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Fecha: domingo 14 de junio del 2026

Hora: 14:00

Estadio: Dallas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7

Los favoritos del Grupo F se enfrentan en la primera jornada

El equipo dirigido por Ronald Koeman viene de ganarle a Uzbekistán en su última prueba antes de afrontar la Copa del Mundo del 2026, mientras que los de Hajime Moriyasu intentarán ser el equipo sorpresa de la competencia al pelear con una gran generación de futbolistas.

Este partido también representa el debut de ambas escuadras en el torneo y que son los favoritos del Grupo F para avanzar a los dieciseisavos de final como primer lugar, así que este encuentro podría definir el panorama para las siguientes dos fechas, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Mundial 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y la fase de grupos no será la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO