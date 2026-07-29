Carlos Sansores, oro en taekwondo y orgulloso padre: “Todo lo hago por ellas”

El taekwondoín olímpico y triple medallista mundial Carlos Sansores cerró con broche de oro su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, detrás del imponente campeón, late con fuerza el corazón de un padre, cuya máxima motivación es el amor de su familia.

Sansores, líder regional en la división de +87 kilogramos, abrió su corazón tras el combate final y dejó claro que cada golpe, cada gota de sudor y este nuevo título caribeño tienen una dedicatoria muy clara: su núcleo familiar.

“Estoy muy contento de que el resultado haya salido como esperábamos. Agradezco a todos los que fueron parte de este resultado. Sabemos que esto no acaba aquí, que todavía sigue, y es bueno que este triunfo sirva como trampolín para lo que viene”, expresó con emoción contenida, el dos veces olímpico en Tokio 2021 y París 2024.

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Su motor: Mariana, Ariel y Valentina

Más allá de la estrategia técnica o la preparación física, el verdadero motor de Sansores está en el orgullo de ser padre, al compartir cómo la paternidad ha transformado su visión del deporte de alto rendimiento.

“Siempre estoy pensando en ellas (Mariana, Ariel y Valentina)”, quienes dijo “me apoyan y recibo mucho amor de su parte. Todavía no hay buen internet por aquí, pero cuando lleguemos a la Villa ya habrá su momento (de llamarlas). Las amo mucho y todo esto es por ellas”, confesó el campeón de 29 años.

Sansores, originario de Cancún, Quintana Roo, también se dio el tiempo de reconocer el relevo generacional en su disciplina, destacando que “hay atletas buenos que están progresando en su camino; sangre nueva, jóvenes que buscan ese sueño olímpico”.

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A pesar del empuje de la juventud, el medallista centroamericano tiene la ruta perfectamente trazada para el cierre de su carrera profesional, apuntando a la justa olímpica que se celebrará en territorio estadounidense dentro de dos años.

“Hay que cerrar bien el último ciclo, de hecho. Si Dios me lo permite, voy a echarle ganas hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, concluyó con firmeza.

DCO