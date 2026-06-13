Alemania vs Curazao: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo E del Mundial 2026

La Fase de Grupos del Mundial 2026 continúa con un duelo clave entre Alemania y Curazao, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los germanos quieren volver a ser candidatos al título Mundial, ya que hace cuatro años quedaron eliminados en fase de grupos por segunda ocasión consecutiva.

Por su parte, la Selección de Curazao llegó a Estados Unidos con un gran ambiente de cara a su debut en la Copa del Mundo, pues es la primera vez que la isla neerlandesa del Caribe va a jugar el torneo de la FIFA, un momento histórico para el país.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

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Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Alemania vs Curazao

El partido entre Alemania y Curazao se jugará este domingo, 14 de junio del 2026, en el Estadio Houston, ubicado en la ciudad de Houston, Texas. El balón comenzará a rodar en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ViX Premium.

Fecha: domingo 14 de junio del 2026

Hora: 11:00

Estadio: Houston

Transmisión: ViX Premium

Curazao disputará su primer Mundial en su historia

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann viene de ganarle a Estados Unidos en su último partido de preparación antes de la Copa del Mundo del 2026, mientras que los de Dick Advocaat intentarán dar la sorpresa en su primer participación en un Mundial.

Este partido también representa un momento histórico para Curazao, pues es una de las selecciones debutantes en el torneo y tienen todo en contra, aunque en una Copa del Mundo todo puede pasar, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Mundial 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y la fase de grupos no ah dejado a desear. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO