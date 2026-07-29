Final de la Leyenda de Plata 2026: Campeonatos en juego y todos los detalles del Viernes Espectacular del CMLL

La Final de la Leyenda de Plata 2026 se realiza este Viernes Espectacular del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre presentará un Viernes Espectacular imperdible, que tendrá como plato principal, la Gran Final del Torneo La Leyenda de Plata 2026, donde Máscara Dorada y Komander buscarán hacer historia en la Arena México.

Después de superar una exigente eliminatoria, el “Joven Maravilla” y el “AS del Espacio” llegan al combate definitivo como dos de los luchadores más espectaculares de la actualidad.

¡Final de ensueño! Máscara Dorada y Komander estelarizarán el duelo definitivo del Torneo Leyenda de Plata 2026 la próxima semana en la Arena México en un choque del cual, ya nos dieron una 'probadita'.#ViernesEspectacularCMLL

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El duelo promete ser emocionante, lleno de lucha aérea que pondrá a los aficionados al filo de la butaca. Máscara Dorada buscará conquistar por segunda vez el Torneo La Leyenda de Plata, mientras que Komander buscará ganar la prestigiosa justa por primera ocasión.

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Las rivalidades siguen más que encendidas en el CMLL, la lucha semifinal se vivirá cargada de tensión, pues Templario unirá fuerzas con Dragón Rojo Jr. y Star Jr., para enfrentarse a Último Guerrero, Bárbaro Cavernario y Zandokan Jr.

Otro de los duelos que prometen ser apasionantes, será cuando Hechicero realizará la defensa del Campeonato Mundial Completo del CMLL, frente al estadounidense y representante de AEW, Roderick Strong.

Dragón Rojo Jr. sorprendió con La Cavernaria a Bárbaro Cavernario y le propinó una dolorosa derrota. Sin bajar la guardia, El Rey de los Mano a Mano exigió que expongan sus cabelleras#ViernesEspectacularCMLL

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Las Amazonas no podrían faltar en esta magna función, Persephone pondrá en juego el Campeonato Mundial Femenil del CMLL ante Tessa Blanchard. Por su parte, India Sioux expondrá el Campeonato Nacional Femenil frente a Thunder Rosa. Comienzan a llegar las estrellas internacionales previo al Grand Prix, Titán y Neón se unirán para medirse al experimentado Austin Aries y el joven Leon Cage.

La función abrirá con un Torneo Cibernético entre México y Japón, por el bando nacional competirán Xelhua, Valiente Jr., Capitán Suicida, Fugaz y Pantera Jr., mientras que la representación nipona estará integrada por Yujiro Takahashi, Yutani, Douki, Okumura y Shoma Kato, garantizando una batalla llena de emociones.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para las grandes funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre se encuentran a la venta en las taquillas de la Arena México, o pueden adquirirse por el sistema Ticketmaster.

¿Dónde ver el Viernes Espectacular del CMLL?

La función de Arena México se podrá disfrutar en vivo a las 8:30 PM con la membresía en

el canal de Youtube del CMLL, con la suscripción nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”; y también por la señal de Fox Sports 2. Además, su retransmisión el sábado a las 3:30 PM por el canal 9.

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