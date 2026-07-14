Místico y el Sky Team chocan con Los Infernales en una cartelera de lujo del Viernes Espectacular del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) volverá a convertir a la Arena México en el epicentro de la lucha libre con una nueva edición del Viernes Espectacular, una función que reúne algunos de los nombres más importantes de la empresa, un campeonato internacional en juego y la presencia de figuras nacionales e internacionales.

La lucha estelar tendrá como protagonistas al Sky Team, conformado por Místico, Máscara Dorada y Neón, quienes buscarán imponer su espectacular estilo frente a Los Infernales, integrados por Averno, Euforia y Mephisto, una de las tercias rudas más dominantes del CMLL. La rivalidad entre ambas agrupaciones ha crecido en las últimas semanas y promete uno de los combates más intensos de la noche.

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📍Arena México

🗓️ Viernes 17 de Julio '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/ghgx0DAYst



📲 Transmisión EN VIVO para miembros nivel “Leyenda”: https://t.co/5P6Lo6pqBo#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/fAmW4CkIjX — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 14, 2026

Templario pone en juego el Campeonato Mundial Medio de MLW

Otro de los grandes atractivos de la función llegará cuando Templario defienda el Campeonato Mundial Medio de MLW frente al luchador surcoreano Ikuro Kwon, quien buscará sorprender en su primera gran oportunidad dentro de la Arena México.

La cartelera también ofrecerá una lucha semifinal cargada de rivalidad, donde Dragón Rojo Jr., Titán y Capitán Suicida intentarán cobrar revancha frente a Bárbaro Cavernario, Soberano Jr. y Yutani, luego de varios enfrentamientos en los que las polémicas y las marrullerías han sido protagonistas.

Las Amazonas y el talento internacional completan la función

La división femenil también tendrá reflectores con la presencia de Tessa Blanchard, Thunder Rosa y Johnnie Robbie, quienes unirán fuerzas para enfrentar a Persephone, Sanely y Olympia, en un combate que reunirá experiencia internacional y talento consolidado del CMLL.

Además, Rey Cometa y Espíritu Negro protagonizarán un Match Relámpago de Parejas frente a Raider y Espanto Jr., con un límite de 15 minutos, mientras que la función abrirá con el duelo entre Blue Shark y Rey Pegasus contra Poseidón y Makará.

Cartelera completa

Lucha estelar: Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) vs Los Infernales (Averno, Euforia y Mephisto).

Lucha semifinal: Dragón Rojo Jr., Titán y Capitán Suicida vs Bárbaro Cavernario, Soberano Jr. y Yutani.

Campeonato Mundial Medio de MLW: Templario (campeón) vs Ikuro Kwon.

Lucha de Amazonas: Tessa Blanchard, Thunder Rosa y Johnnie Robbie vs Persephone, Sanely y Olympia.

Match Relámpago de Parejas: Rey Cometa y Espíritu Negro vs Raider y Espanto Jr..

Primera lucha: Blue Shark y Rey Pegasus vs Poseidón y Makará.

La función podrá seguirse a través de las plataformas oficiales del CMLL y por televisión, mientras que la Arena México volverá a recibir una cartelera que combina rivalidades, campeonatos y la presencia de algunas de las máximas figuras de la lucha libre mexicana.

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