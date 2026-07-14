Dani Olmo y Eric García, figuras de España, interrumpen una transmisión de TV para cumplir un sueño con Carles Puyol (VIDEO)

España vive un gran ambiente tras conseguir su boleto a la Final del Mundial 2026.

La clasificación de España a la Final del Mundial 2026 no solo dejó festejos dentro del vestidor, también regaló uno de los momentos más virales de la jornada.

Dani Olmo y Eric García interrumpieron una transmisión en vivo para acercarse a Carles Puyol y pedirle una fotografía, dejando ver la admiración que todavía genera el histórico capitán de la Furia Roja.

El exdefensor, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, atendía una entrevista para TUDN cuando los futbolistas del Barcelona aparecieron sonrientes para cumplir uno de sus deseos: retratarse junto a uno de los máximos referentes en la historia del futbol español.

Eric García y Dani Olmo interrumpen la transmisión de TUDN para tomarse una foto con Puyol.😅🚬 pic.twitter.com/zgDLSpwTsG — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 15, 2026

Puyol accedió y después analizó el triunfo de España

Lejos de incomodarse por la interrupción, Carles Puyol aceptó con una sonrisa la fotografía con Dani Olmo y Eric García antes de continuar con la entrevista.

Ya de regreso al análisis, el histórico zaguero reconoció el gran partido que realizó el equipo dirigido por Luis de la Fuente y admitió que Francia quedó por debajo de las expectativas.

“Me gustó mucho España y me defraudó mucho Francia. Yo esperaba muchísimo más. Es verdad que no habían tenido mucha exigencia y hoy España fue superior. El penal les condicionó ponerse en contra, pero me esperaba más”, aseguró.

España selló su boleto a la Final del Mundial 2026 después de imponerse 2-0 sobre el conjunto francés en Dallas, resultado que confirmó el gran momento que atraviesa la selección ibérica.

España buscará su segunda estrella

Con el triunfo sobre Francia, el equipo de Luis de la Fuente disputará la segunda Final de su historia en una Copa del Mundo, luego del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010, precisamente con Carles Puyol como uno de sus grandes líderes.

La selección española también presume una de las mejores defensas del torneo, al haber recibido únicamente un gol en toda la competencia, cifra que confirma el equilibrio mostrado durante el Mundial.

Ahora España espera rival entre Argentina e Inglaterra para disputar la final el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York, donde buscará conquistar la segunda estrella de su historia y confirmar la brillante generación.

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