Gianni Infantino es denunciado ante el COI por su comportamiento en la Copa del Mundo 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue denunciado ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por su comportamiento durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, en el que ha sido señalado por sus nexos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La denuncia formal ante la Comisión de Ética del COI contra el mandamás de la FIFA fue hecha por FairSquare, organización de derechos humanos, que acusa al suizo-italiano de haber cometido cinco infracciones claras de las normas del COI respecto a neutralidad política.

Gianni Infantino é denunciado ao COI por relação com Donald Trump na Copa do Mundo #FutebolNaESPN https://t.co/chNNcWChtH pic.twitter.com/SApeG0YYgz — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) July 14, 2026

“Gianni Infantino ha infringido reiteradamente las normas del COI sobre neutralidad política al ofrecer su apoyo político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”, indicó FairSquare por medio de un comunicado.

FairSquare acusa a Gianni Infantino de otras dos graves infracciones

FairSquare también apuntó en un comunicado que aportó testimonios de otras dos infracciones graves cometidas por el presidente de la FIFA, ambas relacionadas con sus vínculos con Donald Trump.

“Asimismo, hemos aportado pruebas *prima facie* de otras dos infracciones graves que solicitamos al COI que investigue. La primera de ellas se refiere a una posible aquiescencia ante las presiones políticas del presidente Trump para eludir las normas disciplinarias de la FIFA aplicables al terreno de juego durante la Copa Mundial masculina de 2026″, se lee en el comunicado de la organización de derechos humanos.

Este punto hace alusión a la posible presión política que habría existido para modificar la sanción impuesta al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, después de que Donald Trump reconoció haber platicado al respecto con Gianni Infantino.

“La segunda guarda relación con la promoción, por parte del Sr. Infantino, de un sitio web de la FIFA para aficionados con motivo de la Copa Mundial masculina de 2026; dicho sitio parece haber formado parte de una campaña de recopilación de datos llevada a cabo por entidades vinculadas al presidente Trump”, ahondó FairSquare acerca de la segunda infracción de Gianni Infantino.

La segunda infracción hace referencia a la promoción de un sitio del Mundial 2026 para aficionados, el cual habría formado parte de una campaña de recopilación de datos vinculada con entidades relacionadas con el presidente de Estados Unidos.

¿Desde cuándo es miembro del COI el presidente de la FIFA?

Gianni Infantino es miembro del Comité Olímpico Internacional desde el 10 de enero de 2020, luego de que recibió 63 votos a favor y 13 en contra.

Este hecho marcó el regreso de la FIFA en el olimpismo después de cinco años. El ente rector del balompié había estado ausente tras la salida de Joseph Blatter, en 2015.

EVG