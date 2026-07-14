Folarin Balogun rompe el silencio y habla sobre la dura polémica entre Donald Trump, Gianni Infantino y la FIFA

El delantero de Estados Unidos estuvo envuelto en una lamentable polémica después de ver la tarjeta roja en el partido ante Bosnia y Herzegovina. La FIFA decidió quitarle la suspensión de un partido y días después se confirmó que la Casa Blanca tuvo que ver en este caso. Donald Trump reveló que sí hubo una llamada con el máximo organismo para que revisaran la jugada, ya que para el presidente del país vecino la jugada no era falta.

El ariete del AS Mónaco pudo jugar el compromiso de octavos de final del torneo, tras la decisión de la FIFA, pero después de la eliminación de las Barras y las Estrellas, Folarin Balogun estuvo en una entrevista con la cadena CBS en donde confirmó que al principio pensaba que era una buena noticia, pero después de ver toda la controversia que se generó y el ruido que hubo alrededor de esta problemática, fue difícil para él concentrarse en uno de los juegos más importantes en la historia del futbol estadounidense.

Flo Balogun admitted on @CBSThisMorning that FIFA's decision to rescind his red card following overtures from POTUS was a distraction to him & his teammates.



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"I could almost see w/in my teammates a bit of nerves."#WorldCup #USMNT #Balogun #VAR #POTUS@SiriusXMFC… pic.twitter.com/45LlmLLSIc — Glenn Crooks (@GlennCrooks) July 14, 2026

Gianni Infantino fue denunciado ante el COI por vínculos con Donald Trump

La ONG deportiva y de derechos humanos FairSquare, con sede en Londres, señaló en un comunicado “FairSquare presentará una queja ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por la reiterada vulneración de las normas de neutralidad política por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino”.

El compromiso de presentar una queja formal ante la Comisión de Ética del COI se produjo un día después de que la presidenta del organismo olímpico, Kirsty Coventry, dijera a los periodistas que aún no se había recibido ninguna.

Gianni Infantino ha forjado vínculos estrechos con Trump desde 2018, cuando Estados Unidos, Canadá y México ganaron la votación para albergar este año la Copa del Mundo de futbol.

El dirigente de la FIFA ha visitado varias veces la Casa Blanca desde que asistió a la segunda investidura de Donald Trump en enero de 2025 y dijo en noviembre que “todos deberíamos apoyar” el trabajo del presidente porque era “bastante bueno”.

DCO