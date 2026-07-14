Estrella de la Liga MX arma maletas y tendría sus minutos contados; poderoso club de Sudamérica lo seduce

De acuerdo con información de medios nacionales, el delantero argentino Ángel Correa dejará los Tigres de la Liga MX, su destino parece ser River Plate de su país natal. El atacante terminaría su ciclo en el conjunto felino, para regresar al balompié albiceleste.

Según AS México, la directiva encabezada por el Vicepresidente Deportivo, Carlos Valenzuela, tendría en mente darle salida a Correa, quien llegó del Atlético de Madrid y en 2022 fue campeón del mundo con la Selección Argentina.

Se menciona que Ángel Correa no viajará en la primera concentración del equipo de cara al partido ante los Xolos de Tijuana en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Ángel Correa es un jugador con una amplia trayectoria, llena de títulos, pues debutó en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, en donde se consagró campeón de Liga Argentina y de la Copa Libertadores. De El Ciclón pasó directamente el Atlético de Madrid.

Con los Colchoneros ganó una Liga de España, una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa. Sus actuaciones lo hicieron tener llamados constantes a la Selección Argentina, aunque desde su llegada a Tigres dejó de ser considerado por la Albiceleste.

Con los sudamericanos ganó tres títulos importantes. Levantó la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo en 2022. No fue tomado en cuenta para la plantilla del Mundial 2026, en donde los argentinos al momento ya aseguraron las semifinales.

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