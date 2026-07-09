La Liga MX estrena balón: así es el espectacular esférico que rodará en el torneo Apertura 2026

El esférico también será utilizado por el combinado de la Liga MX en el próximo All-Star Game.

La Liga MX presentó oficialmente el balón con el que se disputará el torneo Apertura 2026. Se trata del Aereus40, un modelo desarrollado por Voit para conmemorar los 40 años de la marca como proveedor del futbol mexicano y que comenzará a utilizarse desde el próximo 16 de julio, cuando arranque una nueva temporada del campeonato.

El nuevo esférico acompañará al Cruz Azul, actual campeón del futbol mexicano, en la defensa de su título y también tendrá presencia internacional al formar parte del All-Star Game entre la Liga MX y la MLS.

¡Ya tenemos balón oficial para el Apertura 2026! ⚽🔥



Hoy se presentó Aereus, balón que conmemora los 40 años de @voit_mx en la Liga BBVA MX. 🤩 ¡Qué joyita!#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/wXbB3yoAXq — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 9, 2026

Así es el nuevo Aereus40 que utilizará la Liga MX

El balón mantiene una base en color blanco con detalles en negro, azul y amarillo fosforescente, un diseño pensado para facilitar su visibilidad tanto en partidos diurnos como nocturnos.

Además de su apariencia, el Aereus40 cuenta con certificación FIFA Quality Pro, el máximo estándar de calidad otorgado por la FIFA para balones de competencia profesional.

Entre sus principales características destaca una menor absorción de agua, lo que permite conservar su peso, mejorar el control y ofrecer un comportamiento más estable sobre el césped, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

Durante la presentación también fueron revelados los nuevos uniformes que utilizarán los árbitros de la Liga MX durante el Apertura 2026. Los diseños incluyen versiones en negro con combinaciones en tonos naranja, verde, rojo y azul fluorescente, incorporando materiales de alto rendimiento para facilitar la labor arbitral.

También estará presente en el All-Star Game

Durante el evento, Francisco Iturbide, director de operaciones y desarrollo de la Liga MX, confirmó que Voit también será la encargada de vestir al equipo de estrellas del futbol mexicano que enfrentará a la MLS All-Star el próximo 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte.

El lanzamiento del nuevo balón marca el inicio de la cuenta regresiva para el Apertura 2026, torneo que comenzará el jueves 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante, mientras que la primera jornada concluirá el 18 de julio, dejando libre el domingo para la disputa de la Final del Mundial 2026.

Con el Aereus40 ya presentado, la Liga MX inicia oficialmente una nueva etapa con un balón conmemorativo que busca combinar innovación tecnológica, tradición y alto rendimiento para una temporada que promete grandes emociones.

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