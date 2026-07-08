“Gracias”: así fue el emotivo video con el que la Selección Mexicana se despide del Mundial 2026 (VIDEO)

Todos los integrantes del Tricolor participaron en el video.

La Selección Mexicana decidió despedirse de su afición con un mensaje cargado de emoción después de concluir su participación en el Mundial 2026, torneo en el que ilusionó al país con una actuación que terminó en los octavos de final frente a Inglaterra, pero que dejó una de sus mejores participaciones de las últimas décadas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, los futbolistas del Tricolor agradecieron el respaldo recibido durante toda la Copa del Mundo, tanto en los estadios como desde cada rincón de México.

Los jugadores le hablaron directamente a la afición

El mensaje fue construido con la participación de varios integrantes del plantel nacional, quienes fueron apareciendo uno a uno frente a la cámara para completar un solo discurso dirigido a los aficionados.

Julián Quiñones, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Gilberto Mora, Santiago Giménez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Érick Sánchez y otros seleccionados pronunciaron frases como: “Gracias por acompañarnos”, “Gracias por cada porra”, “Gracias por no dejar de creer” y “Gracias por ser nuestra fuerza”.

¡Gracias!



Sin ustedes este viaje no habría sido tan maravilloso ✨.



Sigamos juntos, todos #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/V7Gsl4zgLj — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 9, 2026

Cada intervención se entrelaza con la siguiente, formando un mensaje colectivo que busca reconocer el apoyo incondicional recibido durante el torneo.

La pasión de México, protagonista del video

Mientras los jugadores hablan, el video revive algunos de los momentos más representativos del ambiente que dejó el Mundial en territorio mexicano.

Las imágenes muestran tribunas completamente teñidas de verde, miles de aficionados alentando al equipo, familias celebrando los goles, banderas gigantes, máscaras de lucha libre y el colorido característico que acompañó al Tricolor durante toda la competencia.

También aparecen impresionantes tomas del Ángel de la Independencia y del Paseo de la Reforma, completamente abarrotados por aficionados durante las celebraciones, además de escenas bajo la lluvia, fuegos artificiales y hasta el ya viral Pato Merlín con la playera de la Selección Mexicana, uno de los personajes más recordados por los aficionados durante el torneo.

Un vistazo a la intimidad del Tricolor

El material también abre las puertas del vestidor de la Selección Mexicana.

Se observan abrazos entre jugadores, festejos con el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, celebraciones tras las victorias y momentos de convivencia que pocas veces salen a la luz durante una Copa del Mundo.

Son imágenes que muestran el lado más humano del equipo y la unión que se formó durante un torneo en el que México consiguió cuatro triunfos consecutivos antes de caer frente a Inglaterra.

Un adiós lleno de gratitud

El video concluye con una pantalla completamente negra en la que únicamente aparece una palabra: “Gracias.”

Mientras el sonido de aplausos acompaña el cierre, la publicación resume el sentimiento con el que la Selección Mexicana decidió poner punto final a su participación en el Mundial 2026, una Copa del Mundo que, pese a terminar antes de lo esperado, volvió a unir a millones de mexicanos detrás de un mismo sueño.

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