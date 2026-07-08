El adiós del Tricolor hizo historia: ¿cuántas personas vieron el México vs Inglaterra, el partido más visto del siglo?

La afición mexicana respondió de forma masiva durante la participación del Tricolor en el Mundial 2026.

El partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra no solo quedó marcado por la dramática eliminación del Tricolor en los Octavos de Final del Mundial 2026, sino también por convertirse en la transmisión deportiva más vista del siglo en México.

De acuerdo con Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa del Mundo 2026, el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México fue seguido por más de 60 millones de espectadores, estableciendo un nuevo récord de audiencia nacional.

La funcionaria destacó que durante la participación de la Selección Mexicana se rompió el récord de audiencia en cuatro ocasiones, aunque ninguno alcanzó las cifras registradas en el compromiso frente a Inglaterra.

Julián Quiñones ya está en la historia. 🔥



Con sus 4 goles, igualó a Luis Hernández y Javier Hernández en Copas del Mundo.🌎 #SomosMéxico pic.twitter.com/e8jnVbjwqo — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 6, 2026

¿Cuántas personas vieron el México vs Inglaterra?

Según explicó Gabriela Cuevas, el encuentro de Octavos de Final prácticamente duplicó la audiencia registrada en el partido anterior del Tricolor frente a Ecuador, correspondiente a los Dieciseisavos de Final, que fue seguido por alrededor de 35 millones de personas.

“Todo el país se unió para apoyar a nuestra selección, además, en cuatro ocasiones rompimos nuestro propio récord de audiencia”, señaló la representante del Gobierno de México.

Además, aseguró que el México contra Inglaterra se convirtió en “el partido más visto del siglo”, reflejando el enorme interés que despertó la participación del equipo dirigido por Javier Aguirre, incluso pese al resultado adverso.

1/5



🇲🇽 ¡México fue casa mundialista! ⚽



Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, nuestro país recibió a 16 selecciones que jugaron, entrenaron y dejaron parte de su historia en territorio mexicano.



Desde México, por supuesto, Sudáfrica, Colombia, República de Corea, RD Congo,… pic.twitter.com/HBeDaH7AI4 — Gabriela Cuevas (@GabyCuevas) July 7, 2026

El Mundial 2026 también rompió récords en los estadios mexicanos

Las cifras de la FIFA también reflejaron el impacto del torneo dentro de las sedes mexicanas.

En total, 789 mil 766 aficionados asistieron a los 13 partidos celebrados en México durante la Copa del Mundo.

El Estadio Ciudad de México fue el inmueble con mayor asistencia al recibir 404 mil 120 personas en cinco encuentros, para un promedio superior a los 80 mil aficionados por partido.

Por su parte, el Estadio Guadalajara registró 180 mil 930 asistentes en cuatro compromisos, mientras que el Estadio Monterrey recibió 204 mil 716 espectadores, consolidando una importante respuesta de la afición en las tres sedes mundialistas.

Mundial 2026 dejó una derrama económica histórica

Más allá del impacto deportivo, Gabriela Cuevas aseguró que el Mundial 2026 dejó una derrama económica cercana a 50 mil millones de pesos entre las tres ciudades sede.

Uno de los principales beneficiados fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que registró ingresos por alrededor de 6 mil 500 millones de pesos durante el torneo.

Asimismo, la ocupación hotelera superó el 80 por ciento en las sedes mundialistas y alcanzó hasta el 95 por ciento en destinos turísticos como Cancún.

“México abrió sus puertas, mostró su grandeza y demostró que sabe recibir al mundo como nadie. Lo que vivimos aquí se queda en infraestructura, en derrama económica, pero sobre todo en un legado social y en la memoria de millones”, concluyó Cuevas.

ice