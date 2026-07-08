Las quesadillas curan todo: el “Ángel de la Independencia” protagoniza el video viral del Mundial 2026 (VIDEO)

El peculiar video convirtió al 'Ángel de la Independencia' en uno de los virales del Mundial 2026.

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 dejó tristeza entre millones de aficionados, pero también dio paso a uno de los videos más divertidos que han surgido tras la despedida del Tricolor.

El protagonista fue Carlos López "El Chevo", un comediante famoso, quien apareció caracterizado como el Ángel de la Independencia mientras disfrutaba de unas quesadillas en un puesto ambulante, regalando un momento que rápidamente conquistó las redes sociales.

El clip provocó cientos de comentarios, especialmente por la frase con la que fue compartido: “¿Las penas con quesadillas son menos?”, una pregunta que muchos aficionados respondieron con humor después del doloroso 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final.

🇲🇽😂 La pasión por la Selección Mexicana no tiene límites. En pleno ambiente mundialista, El Chevo sorprendió a todos al aparecer caracterizado como el Ángel de la Independencia, desatando risas, aplausos y decenas de fotos entre los aficionados.

📹: Isunza / Carpio / Méndez /… pic.twitter.com/ytocDnaJUk — @TVNotasmx (@TVNotasmx) July 6, 2026

Cambia los festejos por unas quesadillas

En las imágenes se observa a El Chevo completamente pintado de color dorado y con un disfraz que imita al emblemático Ángel de la Independencia, sentado tranquilamente en un puesto de antojitos mexicanos.

Lejos de posar como estatua viviente, el personaje aparece disfrutando de una quesadilla mientras escucha las bromas de quienes lo acompañan. Incluso, al notar que está siendo grabado, sonríe, continúa comiendo y levanta el pulgar en señal de aprobación, provocando las risas de todos los presentes.

El ambiente del lugar también llamó la atención, pues el puesto estaba decorado con banderas de distintos países, en un claro contexto mundialista, mientras los clientes seguían ordenando gorditas y quesadillas como cualquier otro día.

El video se llena de comentarios tras la eliminación del Tri

El momento fue interpretado por muchos usuarios como una muestra del característico humor mexicano para enfrentar las derrotas deportivas. Después de la eliminación del equipo dirigido por Javier Aguirre, las redes sociales se inundaron de memes y videos, pero pocos lograron tanta interacción como el protagonizado por El Chevo.

Entre los comentarios destacaron frases como “Las penas con quesadillas sí son menos”, “Así se supera una eliminación mundialista” y “El verdadero campeón fue el puesto de quesadillas”, convirtiendo el clip en uno de los contenidos virales más compartidos tras la despedida de México del torneo.

Aunque el Tricolor quedó fuera del Mundial 2026, el ingenio de los aficionados volvió a demostrar que el futbol también puede regalar momentos de humor capaces de unir a la afición incluso después de una derrota.

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