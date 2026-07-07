¡Quiere volar!... Así festejó Lionel Messi tras la épica remontada de Argentina ante Egipto (VIDEO)

El capitán argentino fue ovacionado por sus compañeros tras marcar el gol que inició la remontada albiceleste.

Lionel Messi volvió a protagonizar una imagen para la historia. Tras la dramática remontada de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, los jugadores de la Albiceleste levantaron en hombros a su capitán para celebrar una clasificación épica y rendir homenaje al hombre que volvió a aparecer cuando más lo necesitaban.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni estuvo contra las cuerdas tras verse dos goles abajo y luego de que Messi fallara un penalti en la primera mitad. Sin embargo, el campeón del mundo reaccionó en los minutos finales con los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para sellar un espectacular 3-2 que mantiene vivo el sueño del bicampeonato.

Messi volvió a responder en el momento más importante

Cuando el reloj marcaba el minuto 83, Lionel Messi apareció dentro del área para marcar el 2-2, firmando su gol número 21 en la historia de las Copas del Mundo, una cifra que amplía su récord como máximo goleador del torneo.

Además, el capitán argentino llegó a ocho anotaciones en el Mundial 2026 y tomó ventaja en la pelea por la Bota de Oro, superando a figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.

El tanto también significó que Messi extendiera una marca nunca antes vista: ha anotado en nueve partidos consecutivos de la Copa del Mundo, una racha histórica que comenzó después de conquistar el título en Qatar 2022.

Argentina celebró a su capitán

Una vez consumada la remontada, las cámaras captaron uno de los momentos más emotivos del torneo. Los futbolistas argentinos rodearon a Lionel Messi, lo levantaron en hombros y celebraron junto a él una clasificación que parecía imposible.

La imagen rápidamente dio la vuelta al mundo y reflejó el peso que sigue teniendo el capitán dentro del vestidor argentino. A sus 39 años, Messi continúa siendo el líder futbolístico y emocional de una selección que volvió a sobrevivir gracias a su talento.

Con el triunfo, Argentina avanzó a los Cuartos de Final del Mundial 2026, donde buscará seguir defendiendo la corona obtenida en Qatar, mientras Lionel Messi continúa aumentando una colección de récords que parece no tener final.

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