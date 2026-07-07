Argentina hace la proeza ante Egipto, remonta el marcador y se mete a los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina nunca se dio por vencido en el partido ante Egipto y perdiendo el partido 2-0 en el segundo tiempo, lograron remontar el tablero 3-2 en el tiempo de compensación para seguir con vida en el torneo y jugar los cuartos de final del Mundial 2026.

La primera anotación del partido fue por parte de los Faraones, Yasser Ibrahim le ganó la marca a Lisandro Martínez dentro del área y con un remate de cabeza mandó a guardar la esférica para poner el 1-0 parcial en el tablero.

¡¡¡GOOOOL DE EGIPTO!!!🔥



Así abrió el marcador Ibrahim al minuto 15🏆🤯



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¡GOOOOL DE EGIPTO!

¡JUGADA MAESTRA! ¡DOS A CERO!⚽🔥



¡Qué lectura de jugada! ¡Mostafa Ziko remata frente al arco!



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Al minuto 21 de tiempo corrido una falta dentro del área de Egipto, le dio una pena máxima a la Albiceleste para emparejar los cartones, sin embargo, Leo Messi falló desde los 11 pasos y fue su segundo penalti errado en el Mundial 2026.

El conjunto africano se fue con la ventaja al medio tiempo y en el arranque de la parte complementaria los Faraones sufrieron un gol anulado al minuto 60 de juego. La anotación no subió al marcador por una falta previa sobre Lisandro Martínez.

El tiempo seguía corriendo en el cronómetro y la táctica de Egipto era hacerle daño a Argentina con el contragolpe, un plan que les funcionó al 67′ de tiempo corrido cuando Mostafa Ziko marcó el 2-0 en el cotejo para poner contra las cuerdas a la Albiceleste.

¡GOOOOOL DE ARGENTINA! ¡ROMERO PONE EL 1-2!🇦🇷⚽



¡La Albiceleste aparece! ¡Cuti Romero le da esperanzas! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/tw87tt6Msf — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

¡GOOOOL DE ARGENTINA! ¡MESSI! ¡MESSI! 🇦🇷🇦🇷



¡La zurda mágicas empata! ¡Esto se puede ir a alargue o remontan el juego! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/zg61TZdCdB — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

¡GOOOOL DE ARGENTINA! ¡REMONTAN EN EL AGREGADO! 🇦🇷🔥#ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/PwRTImwGww — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Egipto comenzó a defender a capa y espada su arco, mientras que Argentina intentaba hacerle daño de cualquier forma. Fue hasta el 79′ de juego cuando Leo Messi mandó un servicio preciso al corazón del área y Cristian Romero remató con la cabeza para poner el primer gol de los sudamericanos.

El delantero del Inter Miami cambió su posición en el partido y se cambió a la banda derecha, desde ahí comenzó a hacer más daño a la defensa egipcia.

Al 83′ de tiempo corrido Messi sacó un remate de volea dentro del área y mandó a guardar la esférica para poner el 2-2 con siete minutos por jugarse más el agregado.

Al 92’, Lautaro Martínez condujo la pelota por la banda derecha y llegando al área mandó un servicio al segundo poste, donde apareció Enzo Fernández para darle la victoria al equipo de Lionel Scaloni y el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

DCO