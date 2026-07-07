El llanto inconsolable de Lionel Messi tras la victoria de Argentina vs Egipto; jamás lo imaginamos ver así (VIDEO)

Lionel Messi protagonizó otra noche memorable en su carrera. Cuando Argentina más lo necesitaba el ‘10′ apareció con un gol y una asistencia para comandar la remontada sobre Egipto, que les permitió avanzar a cuartos de final y al finalizar el juego La Pulga rompió en llanto.

Lionel Messi crying tears of JOY at full time, I love you. pic.twitter.com/sW6L7Eauzi — Mod (@CFCMods) July 7, 2026

Tras ir perdiendo 2-0 al 78′, Messi se puso el equipo al hombro y fue factor clave para poder darle vuelta. Tras un juego en donde corrió mucho, generó ocasiones de peligro y nunca bajó los brazos, el astro ex del Barcelona se llenó de lágrimas cuando sonó el silbatazo final.

Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en anotar en seis duelos consecutivos de eliminación directa. Su esfuerzo con 39 años quedó demostrado en la cancha, en donde sigue driblando a rivales que son mucho más jóvenes.

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Los números que dejó el partido de Messi ante Egipto

Lionel Messi logró su octavo gol de este Mundial en la victoria 3-2 ante Egipto. El capitán argentino se colocó en la cima de la lucha por la Bota de Oro, pero sus rivales lo siguen de cerca.

En la lista de los goleadores de la Copa del Mundo 2026, Messi rompió el empate con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, que se quedan con siete goles cada uno. El inglés Harry Kane también está en la pelea con seis goles tras anotarle a México.

En el plano general, La Pulga llegó a 21 anotaciones, ampliando su propio récord. Por si fuera poco, Messi ha marcado ahora en una cifra récord de nueve partidos consecutivos de la Copa del Mundo. El gol del martes fue el 13ro en ese tramo de nueve encuentros.

El gol también le dio a Messi una ventaja de dos tantos sobre Mbappé en la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo. Messi terminó segundo en la carrera por la Bota de Oro detrás de Mbappé en 2022 con siete goles.

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