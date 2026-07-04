Leo Messi manda hermoso mensaje al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país (VIDEO)

Hace unas semanas, un sismo de 7,2 y otro más de 7,5 en la escala de Richter sacudieron a Venezuela, una catástrofe que dejó devastado al pueblo venezolano, y Leo Messi mandó un mensaje tras su victoria ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

“Mandarle un mensaje muy grande a toda la gente de Venezuela. Sabemos por la terrible desgracia que están pasando. Es algo difícil de explicar. Mandar apoyo a toda esa gente que está sufriendo mucho, que perdió familiares, que no encuentra familiares, que está con incertidumbre, que no sabe qué pasó, qué va a pasar. Mucha fuerza a Venezuela”, expresó Leo Messi.

Leo Messi’s beautiful message to Venezuela. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/Ks7HUUYN92 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

La cifra de muertos en Venezuela sigue ascendiendo

Un doble terremoto azotó a Venezuela el pasado 24 de junio, dejando imágenes sensibles tras la caída de varias estructuras, edificios y casas. Por lo mismo, México, mandó apoyo al país sudamericano para iniciar los trabajos de rescate.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, comunicó que la cifra de muertos aumentó a 2 mil 954 y el número de heridos tras el terremoto ya supera los 16 mil 500.

Fue a través de un mensaje a medios de comunicación como Jorge Rodríguez Gómez actualizó las cifras de muertos y heridos por los terremotos que azotaron a Venezuela. México tiene diversos centros de acopio para la gente que desee ayudar al pueblo venezolano en esta catástrofe.

Lionel Messi reconoció el gran partido que ofreció Cabo Verde en los octavos de final del Mundial 2026. ı Foto: X de Selección Argentina @Argentina

¿Cuándo vuelve a jugar Leo Messi con Argentina en el Mundial 2026?

Argentina ya se prepara para afrontar su partido de octavos de final de la competencia y tendrán que medirse frente a Egipto en busca de llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El compromiso se llevará a cabo el martes 7 de julio en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Atlanta. Mohamed Salah y Leo Messi tendrán los ojos del mundo encima al ser las dos figuras de estas selecciones.

Egipto quiere hacer historia avanzando a los cuartos de final por primera vez en su historia y Argentina llega como favorita para pelear por el bicampeonato de la Copa del Mundo si dejan en el camino a los faraones.

DCO