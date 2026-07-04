Leo Messi manda hermoso mensaje al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país (VIDEO)

Hace unas semanas, un sismo de 7,2 y otro más de 7,5 en la escala de Richter sacudieron a Venezuela, una catástrofe que dejó devastado al pueblo venezolano, y Leo Messi mandó un mensaje tras su victoria ante Cabo Verde en el Mundial 2026.
“Mandarle un mensaje muy grande a toda la gente de Venezuela. Sabemos por la terrible desgracia que están pasando. Es algo difícil de explicar. Mandar apoyo a toda esa gente que está sufriendo mucho, que perdió familiares, que no encuentra familiares, que está con incertidumbre, que no sabe qué pasó, qué va a pasar. Mucha fuerza a Venezuela”, expresó Leo Messi.
La cifra de muertos en Venezuela sigue ascendiendo
Un doble terremoto azotó a Venezuela el pasado 24 de junio, dejando imágenes sensibles tras la caída de varias estructuras, edificios y casas. Por lo mismo, México, mandó apoyo al país sudamericano para iniciar los trabajos de rescate.
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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, comunicó que la cifra de muertos aumentó a 2 mil 954 y el número de heridos tras el terremoto ya supera los 16 mil 500.
Fue a través de un mensaje a medios de comunicación como Jorge Rodríguez Gómez actualizó las cifras de muertos y heridos por los terremotos que azotaron a Venezuela. México tiene diversos centros de acopio para la gente que desee ayudar al pueblo venezolano en esta catástrofe.
¿Cuándo vuelve a jugar Leo Messi con Argentina en el Mundial 2026?
Argentina ya se prepara para afrontar su partido de octavos de final de la competencia y tendrán que medirse frente a Egipto en busca de llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
El compromiso se llevará a cabo el martes 7 de julio en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Atlanta. Mohamed Salah y Leo Messi tendrán los ojos del mundo encima al ser las dos figuras de estas selecciones.
Egipto quiere hacer historia avanzando a los cuartos de final por primera vez en su historia y Argentina llega como favorita para pelear por el bicampeonato de la Copa del Mundo si dejan en el camino a los faraones.
DCO