México envía vuelo de Viva Aerobus con ayuda y 140 rescatistas a Venezuela; avión parte desde el AIFA

La solidaridad de México se hizo presente una vez más con el despegue de un avión desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), llevando a 140 rescatistas y equipo vital hacia Caracas, Venezuela.

Esta misión humanitaria busca apoyar a las comunidades afectadas por recientes terremotos, demostrando el compromiso del país con la asistencia internacional en momentos de crisis.

Transportan a personal de 16 organizaciones especializadas

El vuelo, operado por Viva Aerobus, transportó a personal de 16 organizaciones especializadas, incluyendo a la Brigada Rotaria y el grupo USAR, reconocidos por su experiencia en operaciones de búsqueda y rescate urbano.

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Nueve binomios caninos K9 también forman parte de la avanzada, fundamentales para la localización de personas en estructuras colapsadas.

La iniciativa cuenta con el cofinanciamiento de gastos operativos por parte de Cemex y Viva Aerobus, lo que subraya la importancia de la colaboración entre el sector privado y las organizaciones de ayuda para una respuesta efectiva ante desastres. Su apoyo garantiza que la asistencia llegue de manera oportuna y eficiente.

El cargamento es extenso y especializado, incluyendo equipo médico, medicamentos y una vasta gama de herramientas técnicas. Entre ellas destacan cámaras térmicas, explosímetros y detectores de gases, esenciales para evaluar riesgos y localizar víctimas en entornos peligrosos.

Además, se enviaron drones para reconocimiento aéreo, equipos de radio y comunicación para mantener la coordinación, generadores y plantas de energía para asegurar el suministro eléctrico, y equipo hidráulico de rescate para liberar a personas atrapadas. La ayuda también contempla reflectores, carpas y extensiones eléctricas, elementos básicos para establecer campamentos y operar durante la noche.

Este despliegue desde el AIFA refuerza la capacidad logística del aeropuerto como un punto estratégico para misiones humanitarias. Su infraestructura permite la movilización rápida de recursos y personal, vital en situaciones de emergencia donde cada minuto cuenta para salvar vidas.

México posee una larga y reconocida trayectoria en la prestación de ayuda humanitaria internacional. Desde el envío de brigadas de rescate a otros países hasta la recepción de apoyo en sus propios desastres, la nación ha cultivado una cultura de solidaridad y respuesta ante catástrofes naturales.

Este despliegue desde el AIFA refuerza la capacidad logística del aeropuerto como un punto estratégico para misiones humanitarias. ı Foto: Especial.

La coordinación entre diversas organizaciones y el respaldo de empresas como Cemex y Viva Aerobus son pilares fundamentales para optimizar estas operaciones. Este modelo de cooperación asegura que los recursos se utilicen de la manera más efectiva, maximizando el impacto positivo en las comunidades afectadas.

El avión, que partió a las 22:15 horas, lleva consigo no solo equipo y personal, sino también un mensaje de apoyo y hermandad del pueblo mexicano hacia Venezuela, reafirmando los lazos de amistad y la disposición a tender una mano en tiempos de adversidad.

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JVR