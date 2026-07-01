Claudia Sheinbaum y director Ejecutivo de Safran abordan ampliación de inversiones en México.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Olivier Andriès, director ejecutivo de la empresa Safran, y con su equipo de trabajo, en la cual se abordó un plan estratégico de expansión de operaciones en territorio mexicano, enfocado directamente en el sector de la industria aeronáutica.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la mandataria mexicana detalló que la firma aeroespacial ha destinado una inversión superior a los 147 millones de dólares en los estados de Querétaro y Chihuahua.

Esta inyección de capital financiero ha permitido, de manera directa, la creación de dos mil 300 puestos de trabajo en dichas entidades federativas.

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De acuerdo con lo expresado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este encuentro forma parte de las metas de la administración federal para registrar avances sustanciales en el esquema de desarrollo con bienestar en el país.

Ampliación de operaciones en México

La reunión con la comitiva de Safran, encabezada por su director ejecutivo, Olivier Andriès, sirvió como el escenario para que la corporación informara formalmente a la Presidenta de México sobre la ampliación de sus inversiones.

El sector de la industria aeronáutica se consolida así como un receptor de capitales en el mercado interno.

“En Palacio Nacional, recibí al director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, así como a su equipo; me informaron la ampliación de inversiones en México para la industria aeronáutica. En Querétaro y Chihuahua han destinado más de 147 millones de dólares y creado dos mil 300 empleos. Avanzamos en el desarrollo con bienestar”, escribió Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en la red social X.

En Palacio Nacional, recibí al director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, así como a su equipo; me informaron la ampliación de inversiones en México para la industria aeronáutica. En Querétaro y Chihuahua han destinado más de 147 millones de dólares y creado dos mil 300… pic.twitter.com/Bv530iTkzR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 2, 2026

Impacto en metas de desarrollo con bienestar

El impacto social de las operaciones de la firma de origen extranjero se ve reflejado en el mercado laboral de las entidades del norte y del bajío mexicano, donde la contabilidad de puestos laborales de nueva creación asciende a dos mil 300 empleos directos.

La Presidenta de México ligó estos resultados corporativos con la línea de su gestión pública enfocada en la distribución de riqueza general, al manifestar que con estas acciones se avanza firmemente en el desarrollo con bienestar.

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JVR