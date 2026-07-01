Bruselas recibe a Esteban Moctezuma busca profundizar alianza con México

La Unión Europea recibió la llegada de Esteban Moctezuma Barragán a Bruselas como una señal para abrir una etapa más activa con México, bajo el marco del Acuerdo Global Modernizado y con una agenda enfocada en cooperación, comercio e inversiones.

Tras la ratificación del nombramiento de Moctezuma, la representación europea en el país felicitó al nuevo embajador mexicano. “Confiamos en que trabajaremos estrechamente para seguir profundizando la asociación Unión Europea-México, sobre la base de nuestro Acuerdo Global Modernizado”, expresó a través de redes sociales

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) también colocó el acento en la dimensión económica de la encomienda. La dependencia informó que una de las prioridades de Moctezuma será “tender puentes con la Unión Europea” para aumentar el intercambio comercial y atraer mayores inversiones al país.

📸 La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles el nombramiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) a favor de Esteban Moctezuma (@emoctezumab) como embajador de México en Bélgica y ante la Unión Europea, concurrente en… pic.twitter.com/CAYf1b5ocV — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 2, 2026

A partir de esa ruta, el diplomático planteó su llegada como parte de una nueva etapa bilateral. “Es un honor para mí poder participar en esta nueva etapa para acercar a México y a la Unión Europea con valores compartidos y complementariedad económica”, afirmó Moctezuma en un mensaje en redes sociales.

La Cancillería, la representación europea y el propio Moctezuma marcaron el tono inicial de una misión diplomática centrada en acercar posiciones, reforzar el diálogo político y abrir más espacios para la relación económica entre México y Europa.

Es un honor para mí poder participar en esta nueva etapa para acercar a 🇲🇽#México y a la 🇪🇺#UniónEuropea con valores compartidos y complementariedad económica. pic.twitter.com/DOuNPRqCmA — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 2, 2026

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MSL