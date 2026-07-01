Presentan proyectos estratégicos de ciencia durante reunión bicameral en el Congreso.

El futuro tecnológico de México toma forma en el Congreso, donde legisladores y expertos revisan proyectos clave que impactarán directamente la vida de los ciudadanos. Desde un automóvil eléctrico de diseño nacional hasta la regulación de la inteligencia artificial para proteger a los menores, la agenda científica busca impulsar el desarrollo y bienestar del país.

Durante la primera reunión bicameral de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación, la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez dio a conocer los avances de iniciativas estratégicas. Entre ellas destacan el vehículo eléctrico Olinia, el proyecto de semiconductores Kutsari y Coatlicue, que se perfila como la supercomputadora más potente de América Latina.

Un punto central de la discusión fue la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para analizar la regulación de redes sociales y el uso de inteligencia artificial en menores de edad. El diputado Eruviel Ávila Villegas, quien preside la comisión de la Cámara de Diputados, enfatizó la importancia de este análisis.

Ávila Villegas explicó que la iniciativa busca aprovechar las nuevas tecnologías de manera responsable, garantizando la seguridad y el desarrollo sano de niñas, niños y adolescentes. La propuesta plantea un análisis nacional post-Mundial, con el objetivo de establecer un marco regulatorio que evite la censura y fomente un entorno digital seguro.

La Secretaría de Ciencia presentó avances de proyectos estratégicos como el auto eléctrico Olinia y la súpercomputadora Coatlicue. ı Foto: Especial.

Por su parte, la senadora Susana Harp Iturribarria, presidenta de la comisión en el Senado, subrayó el papel fundamental de la ciencia y la tecnología. “Representan una palanca esencial para insertar a México en la sociedad del conocimiento y la investigación, así como para contribuir al desarrollo nacional y al bienestar social”, afirmó la legisladora, destacando el impacto a largo plazo de estas inversiones.

La reunión, que congregó a integrantes de ambas cámaras, contó también con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo. La participación de legisladores, así como de representantes de instituciones educativas y de investigación, resalta el interés transversal en el avance científico y tecnológico del país.

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JVR