Sheinbaum presenta automóvil eléctrico Olinia; destaca que México puede crear, no solo recibir tecnología

La presidenta presentó Olinia como un proyecto de innovación tecnológica desarrollado por jóvenes mexicanos y enfocado en la electromovilidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación del automóvil eléctrico Olinia, desarrollado por ingenieros y estudiantes mexicanos con lo que, enfatizó, se demuestra que los talentos de nuestro país también son capaces de desarrollar tecnología y soluciones, y no solo recibirlos.

En un evento desde Zumpango, Estado de México, la mandataria federal presentó el prototipo del vehículo eléctrico cuyo desarrollo estuvo impulsado por el Gobierno federal, y destacó que, con este proyecto, nuestro país transiciona a uno que también es capaz de desarrollar tecnología y crear valor.

Jóvenes investigadores e instituciones públicas participaron durante 18 meses en el desarrollo del vehículo eléctrico Olinia. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

“Durante mucho tiempo se habló de México como un país destinado únicamente a producir lo que otros imaginaban. Nos dijeron que no podíamos, que no debíamos; nos dijeron que la innovación estaba reservada para otros lugares”, expresó Claudia Sheinbaum.

“Pero eso es falso. Si algo caracteriza a las y los mexicanos es su capacidad creadora”, abundó la presidenta.

La mandataria señaló que el proyecto busca construir un ecosistema nacional de innovación con universidades, Estado y sociedad. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

En este sentido, Sheinbaum Pardo destacó que la capacidad inventiva de las y los mexicanos ha existido desde la época prehispánica, y ha estado “siempre viva”.

“Esa capacidad de imaginar, crear y transformar no pertenece al pasado, ha estado siempre viva en la mejora de semillas nativas, en los pequeños productores, en el uso de plantas medicinales y en nuevas formas de crear”, abundó la mandataria federal.

Olinia fue presentado como una apuesta para impulsar nuevas carreras, investigación e industria alrededor de la movilidad eléctrica. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Por otro lado, reconoció a los ingenieros y estudiantes mexicanos quienes trabajaron durante 18 meses en este proyecto, algunos alejados de sus familias.

“Son jóvenes de distintas instituciones públicas mexicanas que decidieron durante 18 meses dedicar su vida a Olinia. [...] Decidieron con sacrificio dejar tiempo a sus familias y dedicarse de tiempo completo a este proyecto”, explicó Sheinbaum Pardo.

“Muchísimas felicidades y gracias por demostrar que sí se puede”, abundó, dirigiéndose a los diseñadores de Olinia.

🚗⚡ Claudia Sheinbaum presentó Olinia 1, el primer vehículo eléctrico mexicano, durante un evento en la Base Aérea de Santa Lucía, donde incluso lo condujo. El auto comenzará a venderse desde 150 mil pesos y estará disponible a partir del verano del próximo año. 🇲🇽



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En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum celebró el carácter colectivo del desarrollo del Olinia, y enfatizó que el trabajo en conjunto, “con una meta común”, brinda más resultados que el individual.

“Esa creatividad es más cuando lo hacemos en colectivo, con una meta común. Cuando se juntan mentes y corazones con una idea, generan más creatividad y resultados que el trabajo individual”, abundó la presidenta.

Finalmente, Claudia Sheinbaum destacó que el significado de “Olinia” es “movimiento”, lo cual, aseguró, representa que con proyectos como éste México avanza hacia “incorporarse plenamente al desarrollo digital y tecnológico que está transformando al mundo”.

“Olinia representa mucho más que un vehículo eléctrico. Es la visión de un México que aprovecha la inteligencia y la creatividad de sus jóvenes para incorporarse plenamente al desarrollo digital y tecnológico que está transformando al mundo”, concluyó la presidenta.

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