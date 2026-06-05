Sheinbaum pide no adelantar conclusiones sobre desaparición de periodista Roxana Guzmán en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar las investigaciones sobre la desaparición de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a no adelantar conclusiones sobre las causas de la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz, y sostuvo que, por ahora, la prioridad de las autoridades es lograr su localización.

“Hasta que no se hagan todas las investigaciones no podemos saber realmente cuál es la causa. Lo importante en este momento es encontrarla”, declaró.

Durante su conferencia de prensa en Coatzacoalcos, Veracruz, la mandataria fue cuestionada sobre si las investigaciones preliminares apuntan a una posible relación entre el hecho y la labor periodística de la comunicadora.

La comunicadora Roxana Guzmán. ı Foto: Especial.

Sin embargo, insistió en que cualquier hipótesis deberá sustentarse en las indagatorias que actualmente realizan las autoridades.

“Una vez que se encuentre, pues ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video”, señaló.

Fiscal informa avances de investigación

Por su parte, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que la búsqueda de Guzmán se desarrolla de manera coordinada entre autoridades federales y estatales, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y corporaciones locales.

La fiscal detalló que se han realizado entrevistas a familiares y personas cercanas a la víctima, además de labores de análisis de videograbaciones para reconstruir los hechos.

“Se está realizando el análisis todavía de videograbaciones que nos han permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento”, explicó.

La fiscalía de Veracruz informó que analiza videograbaciones y rutas de desplazamiento para avanzar en la investigación del caso. ı Foto: Captura de video

Jiménez Aguirre indicó que también se desarrollan trabajos de inteligencia relacionados con las comunicaciones vinculadas a la víctima y aseguró que existe coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

“Estamos en una plena coordinación de los tres órdenes de gobierno, tal y como lo instruye de manera cotidiana nuestra gobernadora en las mesas de seguridad que encabeza”, afirmó.

La fiscal subrayó además que la búsqueda responde a instrucciones directas tanto de la presidenta de la República como de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y sostuvo que el caso debe atenderse con perspectiva de género.

“Más allá de cualquier profesión a la que ella se dedique, no debemos perder de vista que en un país y en un estado encabezado por mujeres, es prioritaria la búsqueda o localización de una mujer”, expresó.

Hay mucho trabajo por hacer, pero hay estrategia, asegura Sheinbaum

Sheinbaum también fue cuestionada sobre los señalamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión que ubican a Veracruz entre las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México.

La mandataria reconoció que aún existen desafíos para garantizar plenamente la seguridad de los comunicadores y el esclarecimiento de los delitos cometidos contra ellos.

“Hay mucho trabajo que hacer para garantizarlo y al mismo tiempo la investigación en caso de que haya algún caso de homicidio o algún otro delito”, dijo.

No obstante, respaldó la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal y aseguró que existe trabajo conjunto para mejorar las condiciones en la entidad.

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