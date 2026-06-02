Roxana Guzmán, periodista en Veracruz, es secuestrada; sujetos armados ingresaron a su casa | VIDEO

Agresores la sacaron por la fuerza frente a sus familiares

La periodista Roxana Guzmán Ramírez fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados quienes ingresaron a su domicilio en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz, y la sacaron por la fuerza frente a sus familiares.

Los hechos quedaron registrados en un video grabado por integrantes de su familia, material que comenzó a difundirse en redes sociales durante las últimas horas.

🚨 La periodista Roxana Guzmán fue privada de la libertad en Nanchital, Veracruz



Hombres armados y encapuchados irrumpieron en su domicilio y la sacaron a la fuerza



Es el Veracruz violento e inseguro de Rocío Nahle pic.twitter.com/r7GEv45ce2 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 2, 2026

De acuerdo con las imágenes, varios hombres con el rostro cubierto ingresaron al inmueble, luego de romper la puerta y posteriormente sacaron a la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo Del Sureste.

Roxana Guzmán realizaba transmisiones en vivo de hechos noticiosos, entrevistas y daba noticias a través de una página de facebook llamada pulso informativo del sureste Nanchital.

En 2017, su pareja fue asesinado de varios disparos en Nanchital.

La Fiscalía General de Veracruz informó que inició una carpeta de investigación derivado de la presunta privación de la libertad y realiza actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.