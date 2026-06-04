Amnistía condena secuestro de una mujer periodista

EN NANCHITAL es visible el refuerzo de la seguridad a partir de ayer, cuando se dio el episodio con la reportera.

LA ORGANIZACIÓN Amnistía Internacional condenó la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrida el 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz, y exigió a las autoridades actuar con urgencia para garantizar su localización con vida.

A través de un pronunciamiento, el movimiento global defensor de derechos humanos señaló que las autoridades tienen la obligación de responder de manera inmediata, coordinada y con la máxima diligencia para proteger la integridad de la comunicadora y esclarecer los hechos.

Amnistía advirtió que la desaparición de una periodista trasciende el ámbito individual, ya que representa una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a recibir información.

TE RECOMENDAMOS: Auge delincuencial en su administración Alcalde detenido colocó a Cuautla a la cabeza de extorsión en el país

Mientras tanto, las reacciones a la desaparición de la periodista seguían fluyendo ayer en la entidad gobernada por la morenista Rocío Nahle.

El Dato: UN ELEMENTO central de la investigación es el video difundido en redes que muestra el momento de la violenta irrupción a la casa de la reportera, transmitido por ella misma.

Luego de que se diera a conocer que presuntamente la salida de dos colaboradores del medio Pulso Informativo del Sureste le habría ocasionado amenazas a su directora Roxana Guzmán, y posteriormente fuera secuestrada, uno de ellos, Samy Rodríguez, se desmarcó de los señalamientos y aseguró que su salida no tiene relación con el delito.

“Ese tema es algo delicado. No es así como son las cosas; yo fui uno de los colaboradores que salieron del medio y realmente nunca tuve ningún detalle con Roxana. Llegamos a buenos términos y el motivo de mi salida fue que incluyeron a otra persona que llegó a trabajar y que no estuve de acuerdo”, explicó.

En entrevista con Radio Fórmula, Samy Rodríguez dijo que su salida de Pulso Informativo fue una decisión personal, mientras que la salida de la “otra persona” fue por un despido.

“La verdad, nunca tuve contacto con la otra persona. Solamente que cuando me enteré que había entrado a Pulso Informativo, yo dije: ‘si esta persona está aquí, yo en ningún momento quiero trabajar con ustedes’”, dijo.