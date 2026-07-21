Registro Mujeres Bienestar 18 a 59 años: Fechas, módulos, horario y requisitos julio 2026

Las mujeres de 18 a 59 años y 11 meses de edad pueden ser beneficiarias del apoyo Mujeres Bienestar que forma parte de los Programas para el Bienestar.
Quienes quieran recibir un apoyo económico de 2 mil 600 pesos bimestrales por medio de la Tarjeta Violeta deberán cumplir con algunos requisitos para poder asistir a los módulos disponibles.
Durante julio este registro únicamente estará disponible en Baja California, por lo que las aspirantes deberán acudir a alguna de las 8 sedes que se instalarán del 27 al 31 de julio del 2026 en dicha identidad.
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Registro Mujeres Bienestar 18 a 59 años julio 2026
El programa Tarjeta Violeta tiene la finalidad de impulsar la autonomía de las mujeres jefas de familia, por lo que quienes tengan entre 18 y 59 años y 11 meses de edad podrán asistir a los registros del 27 al 31 de julio.
Los requisitos para realizar el registro de la Trjeta Violeta son los siguientes:
- Ser mujer jefa de familia; soltera, divorciada o viuda, y tener entre 18 y 59 años de edad
- Residir en el Estado de Baja California
- Identificación oficial vigente
- CURP de la aspirante.
- Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales
- Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses
- Acta de nacimiento de los dependientes económicos.
- Comprobante de estudios de los dependiente económicos menores de 21 años: Constancia, boleta, recibo de inscripción
Las sedes en las que estarán disponibles los módulos de registro para la Tarjeta Violeta de 08:00 a 15:00 horas son los siguientes:
- Mexicali: Explanada del Centro Cívico
- Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39
- Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río
- Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso
- Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec
- San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro
- San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín
- CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado
Además de este registro, las beneficiarias de la Trjeta Violeta podrán estudiar la preparatoria semiescolarizada en Cobach totalmente gratis, y para ser acreedoras de este beneficio deberán realizar su pre-registro en línea hasta el 31 de julio.
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