Toma nota

Registro Mujeres Bienestar 18 a 59 años: Fechas, módulos, horario y requisitos julio 2026

El registro solamente está disponible en una entidad; estos son los requisitos para recibir 2 mil 600 pesos

Registro Mujeres Bienestar 18 a 59 años
Registro Mujeres Bienestar 18 a 59 años Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

Las mujeres de 18 a 59 años y 11 meses de edad pueden ser beneficiarias del apoyo Mujeres Bienestar que forma parte de los Programas para el Bienestar.

Quienes quieran recibir un apoyo económico de 2 mil 600 pesos bimestrales por medio de la Tarjeta Violeta deberán cumplir con algunos requisitos para poder asistir a los módulos disponibles.

Durante julio este registro únicamente estará disponible en Baja California, por lo que las aspirantes deberán acudir a alguna de las 8 sedes que se instalarán del 27 al 31 de julio del 2026 en dicha identidad.

TE RECOMENDAMOS:
Lorena Cuéllar y Rosa Icela Rodríguez durante su reunión de trabajo en la Ciudad de México.
Refuerzan coordinación en seguridad

Rosa Icela Rodríguez y Lorena Cuéllar evalúan avances de seguridad en Tlaxcala

Expo Emprende Violeta
Expo Emprende Violeta ı Foto: Redes Sociales

Registro Mujeres Bienestar 18 a 59 años julio 2026

El programa Tarjeta Violeta tiene la finalidad de impulsar la autonomía de las mujeres jefas de familia, por lo que quienes tengan entre 18 y 59 años y 11 meses de edad podrán asistir a los registros del 27 al 31 de julio.

Los requisitos para realizar el registro de la Trjeta Violeta son los siguientes:

  • Ser mujer jefa de familia; soltera, divorciada o viuda, y tener entre 18 y 59 años de edad
  • Residir en el Estado de Baja California
  • Identificación oficial vigente
  • CURP de la aspirante.
  • Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales
  • Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses
  • Acta de nacimiento de los dependientes económicos.
  • Comprobante de estudios de los dependiente económicos menores de 21 años: Constancia, boleta, recibo de inscripción

Las sedes en las que estarán disponibles los módulos de registro para la Tarjeta Violeta de 08:00 a 15:00 horas son los siguientes:

  • Mexicali: Explanada del Centro Cívico
  • Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39
  • Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río
  • Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso
  • Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec
  • San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro
  • San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín
  • CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado

Además de este registro, las beneficiarias de la Trjeta Violeta podrán estudiar la preparatoria semiescolarizada en Cobach totalmente gratis, y para ser acreedoras de este beneficio deberán realizar su pre-registro en línea hasta el 31 de julio.

Preparatoria semiescolarizada en Cobach
Preparatoria semiescolarizada en Cobach ı Foto: Redes Sociales

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra.
Expediente completo

Alan Márquez reafirma compromiso con León; formaliza registro en programa Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad


Google Reviews