Gobierno de Baja California avanza en fortalecer condiciones laborales de policías estatales

Gobernadora Marina del Pilar, con elementos de la Policía Estatal de Baja California.

Para reconocer y respaldar la labor de las y los policías estatales, Baja California avanza en el fortalecimiento de sus condiciones laborales como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de México y por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Por lo anterior, Baja California ha sido reconocido a nivel nacional por los avances en materia salarial y de prestaciones para el personal policial, consolidando mejores oportunidades de desarrollo profesional, bienestar y protección para las y los elementos y sus familias.

Policía Estatal de Baja California. ı Foto: Cortesía

Además del liderazgo salarial, Baja California también sobresale por contar con uno de los esquemas más sólidos de prestaciones, mientras que siete entidades aún presentan rezagos importantes.

Entre las prestaciones evaluadas se encuentran servicios médicos, incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, seguro de vida, servicios hospitalarios, pensión por invalidez, protección por riesgos de trabajo, fondo para el retiro, guarderías, becas, fondo para la vivienda y apoyos para familiares. Aunque las prestaciones básicas presentan una cobertura amplia a nivel nacional, las complementarias continúan mostrando rezagos en gran parte del país.

Elementos de la Policía Estatal de Baja California. ı Foto: Cortesía

El fortalecimiento de las corporaciones policiales se refleja en mejores condiciones para los elementos, que todos los días cuidan a Baja California. Con mayor respaldo laboral y profesional, las y los policías cuentan con más certeza para seguir protegiendo a las familias y comunidades del estado, consolidando un modelo de seguridad que también forma parte del Bienestar Compartido.

cehr